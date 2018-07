ÄRILEHE KOMMENTAAR | Kas Nordica juhtkond puksiti ettevõttest minema poolakate meeleheaks?

Teada on ka see, et kui eile viitas Nordica nõukogu esimees Peeter Tohver juhi lahkumisest rääkides asjaolule, et Jaan Tamm on intensiivsest tööst väsinud, siis see ei vasta tõele - Tamm ei lahkunud töölt väsimuse tõttu, vaid ta saadeti minema. Samamoodi pandi fakti ette Tammega samal ajal, oktoobris 2015. aastal tööle asunud finantsjuht Ahto Pärl, kes ei lahku küll päevapealt, vaid hoiab tüüri septembrini ja siis „vaadatakse edasi" - oleneb kas Pärl saaks ja tahaks juba konkursiga valitava uue juhiga koos juhatusse jääda.

Ebamugav vastane

Ärilehele teadaolevalt on lennufirmas juba pikemat aega vindunud pinged Nordica juhtide ja strateegilise partneri, meie mõistes hiiglasliku poolakate lennufirma LOT-i vahel. Kuna LOT ja Nordica jagavad vastavalt 49 ja 51 protsendi jaotusega tütarfirmat Regional Jet, mis käitab lende ja omab tegevuseks olulisi lennulubasid, on mõistetav, et osapooled peavad läbirääkimisi pidevalt. Küll aga hakkas Tamme häirima see, et poolakad on kompinud pidevalt võimalusi Eesti osapoolt ära kasutada, endale paremaid tingimusi proovides luua ja lepinguid mitte täites. Näiteks

on LOT teinud pidevalt ettepanekuid, et Nordica peaks oma rahalist panust suurendama ettevõtte igapäevaseks käigushoidmiseks. Nii see aga algselt kokku lepitud ei olnud. Tamm ei jätnud neid tähelepanekuid poolakatega kohtumistel ka enda teada ning ühel hetkel muutus lennufirma üles töötanud mees partnerile selgelt liiga jäigaks ja ebamugavaks. Avastati, et eestlastele ei olegi nii lihtne pähe istuda.

Nordica nõukogu ega LOT muidugi ise ei kinnita, et juhtkonna väljavahetamine toimus LOT-iga heade suhete säilitamise nimel. Jaan Tamm ise ei soovinud ise samuti rohkem kommentaare jagada.

Samas on LOT-il nii mõndagi, millega Eesti miniatuurset lennufirmat nö lõa otsas hoida. Selge on see, et meil on neid rohkem vaja - sisuliselt kuuluvad kõik liiniloadki LOT-ile, ilma milleta ei saaks Nordica üheski välismaises lennujaamas maanduda. Kui LOTiga peaks asjad päris hapuks minema või koostöö lõpeb, näeb küll leping ette, et liiniload antakse Eesti poolele üle. Samas ei saaks juba praegust loomingulist suhtumist sõlmitud lepingutesse arvesse võttes LOT-i liigselt usaldada...

Pikem plaan - ülevõtmine?

Poolakate peamine murekoht on see, et nemad tahaksid näha LOTi lendude esikohale seadmist, Nordica eelistab aga selgelt enda liinivõrgu arendamisega tegeleda. Siis näidataksegi oma solvumist välja nagu oleks LOT-ile liiga tehtud. Pidevalt heidetakse ka ette, kuidas Nordica lendude väljumises on suuri ebatäpsusi - mis on ka tõsi, sest lende tühistatakse või need hilinevad päris tihti.

Ühe teooria kohaselt võib aga LOTil olla hoopis pikem plaan Nordica üle lihtsalt üle võtta - alustuseks muutes firma nii nõrgaks, et see enam hakkama ei saaks ja pakkudes siis oma abi ettevõtte päästmiseks.

Eelmisel nädalal Eestis erakorralisel kohtumisel käinud LOTi tegevjuht Rafał Milczarski on firmas autoritaarne kuju, ilma kelle nõusolekuta ei otsustata ettevõttes pisematki sammu. Majandusministeeriumi kantsleri Merike Saksa osavõtmisel toiminud kohtumisel oli Milczarski aga ülimalt viisakas ja väljapeetud ning kiitis koostööd taevani. Nagu kirjutas tänane Postimees, siis veel nädal aega tagasi kinnitas oma Nordicas jätkamist ka Jaan Tamm.

Järgmine kohtumine Nordica ja LOT-i vahel kokku lepitud juba paari nädala pärast.