ÄRILEHE KOMMENTAAR | Lihakombinaadi omaniku tulemus on nagu paha siga

Talleggi ja Rakvere Lihakombinaadi omaniku HKScani täna avaldatud kolmanda kvartali tulemuse kohta võiks öelda Eesti vanasõnaga nagu paha siga, mitu viga: küll kärss kärnas, küll maa külmand.

Täna, veel enne kvartalitulemuste avaldamist, teatas HKScan muudatustest juhtkonnas. Senine operatsioonide asepresident Aki Laiho lahkub ettevõttest ja tema asemele saab Sami Sivuranta. Tema koha ehk sisseostu- ja loomakasvatuse juhi koha võtab Pia Nybäck.

Ettevõtte raporteeris kehvadest tulemustest.

„Kolmanda kvartali tulemused valmistasid tõsise pettumuse,“ kirjutas börsiteates ettevõtte juhatuse esimees Jari Latvanen. „HKScanis on käimas muutused. Rauma üksuse hoo ülessaamine on oodatust raskem.“

Ettevõtte kolmanda kvartali käive vähenes 465,9 miljonilt eurolt 452,4 miljonile eurole. Mulle kolmanda kvartali 8,1 miljoni eurose ärikasumi asemel tuli ettevõttel vastu 800 000 eurone ärikahjum. Ettevõte lõpetas kvartali 2,9 miljoni eurose puhaskahjumiga. Mullu samal ajal teenis kompanii 4,3 miljoni eurose puhaskasumi.

OP Grupi HKScani analüüsiv analüütik Niclas Catani ütles eile Ärilehele enne tulemuste avaldamist, et loodab, et ettevõte jääb kolmandas kvartalis ikka kasumisse. Selle aasta kahjumiprognoosi taga on ikka ümberkorraldused Raumas, lausus ta.

Baltikum ja Taani kasvavad, teised veavad seanahka.

Baltikumis kasvas ettevõtte müük kaks protsenti, 41,7 miljoni euroni. Ärikasum seevastu kukkus 12,5 protsenti, 2,8 miljoni euroni. Käive paranes tänu sea-ja linnuliha müügihinna tõusule. Brändikaupade nõudlus kasvas ja eksport samuti. Samas ei saadud kätte tootmiseks piisavalt sigu.

Rootsis vähenes müük 1,8 protsenti, 193,9 miljoni euroni. Ärikasum kukkus 36 protsenti, kolmele miljonile eurole.

Soomes kukkus müük kuus protsenti, 179 miljoni euroni. Mulluse kolmanda kvartali 4,7 miljoni eurose ärikasumi asemel jäädi 2,4 miljoni eurosesse ärikahjumisse.

Taanis kasvas müük kolm protsenti, 37,9 miljoni euroni. Ärikahjum vähenes 1,5 miljonilt eurolt 0,6 miljoni euroni.

Oktoobrikuu viimasel päeval hirmutas HKScan investoreid, teatades, et tänavune aasta lõppeb ärikahjumis. Varem prognoosis ettevõte, et tänavu tuleb ärikasum mullusest ehk 13,2 miljonist eurost väiksem. See on väga oluline hoiatus, et tulemused halvenevad.

Ettevõte tõi kasumihoiatuse põhjusena välja Soomes Rauma uues üksuses oodatust suuremad kulud ja Soomes ajutise tootmisvõimsuse kahanemise.

Ettevõte loodab, et Soomest Hiina lihaekspordist saab ettevõttele päästev õlekõrs. Eile teatas ettevõte, et tuleva aasta esimesel poolaastal hakkab Soome perefarmide esmaklassiline liha minema Hiina. Esmane eesmärk on eksportida Hiina 3000 tonni sealiha ja kolmekordistada müügimaht 2020. aastaks. Edasine eesmärk on hakata eksportima Hiina liha ka HKScani teistelt koduturgudelt.