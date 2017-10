ÄRILEHE KOMMENTAAR | Rahapõletamises on Baltika nagu idufirma, ent kasvu pole näha kuskilt

Baltika meenutab mõnes mõttes idufirmat, trendikat äri, mis on kohati praktiline, kuid samal ajal väga emotsionaalne - inimesed kas ostavad riideid või mitte. Otsustes mängib peale tarbijate sissetulekute olulist rolli ka ilm.

Baltika sarnaneb idufirmaga ka selle poolest, et investoritelt kaasatakse sageli raha juurde. Ainult selle vahega, et Baltika puhul pole kasvu märgata, kui kahjumi kasvu mitte arvestada. Idufirmad põletavad raha ja vajavad juurde uut kapitali, et toode või teenus välja töötada, käivet suurendada ja siis kasumisse jõuda. Samuti ei sobi idufirma staatus Baltikale seetõttu, et tegemist on väga soliidse pika ajalooga ettevõttega, kes on kimpus kasumi teenimise ja käibe kasvatamisega.

Baltika kõrval näitas ka Apranga kolmanda kvartali käibe pool vaevalist kasvu. Apranga on tuntud kasvuettevõte, mis ilmutab kasvu kängumise märke. Nende senise edu taga on üha rohkemad avatud poed ja suhteliselt kallimad rahvusvaheliselt tuntud kaubamärgid. Ise ei pea nad tooteid disainima ja sestap võib ettevõte loota, et midagi suurest kaubavalikust ikka peale läheb. Apranga kolmanda kvartali käive kasvas ainult 1%, kusjuures Leedus oli kasv nullis, Lätis 1,4% ja Eestis 4,6%.

Loe tänasest Ärilehest, kuidas põhjendab Baltika omanik Meelis Milder raske kolmanda kvartali majandustulemusi.