ÄRILEHE KOMMENTAAR | Teeme pensionireformi

Pensioni teise samba loomise järel said Eesti pensionifondid päris kenasti hakkama. Leiti, et omatakse ekspertiisi Kesk- ja Ida-Euroopa varades ja sinna ka pandi märkimisväärne osa pensionifondide varadest ja see kasvas. Siis tuli üleilmne finantskriis kus enam ekspertiis Ida-Euroopas ei võimaldanud hiiglaslike kaotusi vältida. Fondihaldurid ei müünud kukkudes aktsiaid maha. See võib olla üks põhjus miks meil on pensionifondide tootlus nii vilets. Teine põhjus on Eesti kiire inflatsioon. Kolmas kõrged haldustasud.

Siis leiti põhjusel või teisel, et pensionifondide eesmärk pole teha tootlust ja raha kasvatada vaid need muutusid riskijuhtimistoodeteks millelt jooksis valitsejatele kena haldustasu. Riskid hajutati võimalikult laialdaselt. Leiti, et me ise ei langeta investeerimisotsuseid, sest mujal maailmas teatakse kohapeal olusid paremini. Kui mingi asi ei tooda kenasti, siis nemad seal tegid/ei teinud. Imelik kui palju on maailmas globaalseid fonde ja nemad kuidagi suudavad hästi või halvasti teha investeerimisotsuseid, mitte ei küta pensionisambasse sissejooksnud raha börsil kaubeldatavesse fondidesse (ETFid). Kuidagi kadus kuhugi Kesk-ja Ida-Euroopa ekspertiis. See laialdane riskide hajutamine ei kaitse ka tulevikus järgmise globaalse börsikrahhi ajal pensionivarasid, kui neid ei müüda.

Nüüd on käimas pensionifondide sanitaarremont. Kõrged haldustasud hakkavad järsemalt langema. See on hea, kuid see on vaid üks komponent tootluses. Riski võtmine/mittevõtmine on teine. Selles osas lubatakse fondidel võtta suuremat aktsiariski. Isegi konservatiivestesse fondidesse võib aktsiad osta. See on olemuslikult tore, kuid meil on pensioni teise samba suurte muudatustega mingi needus.

Me lubame seadusandlikult võtta fondidel (iseasi kas nad seda teevad) suuremat riski turgude tipus kui finantsvarad on kallid. Ja kui finantsvarad olid odavad, otsustas Eesti riik maksejõuetuse vältimiseks peatada riigipoolsed sissemaksed teise pensionisambasse. Inimesed said valida kas nad ise oma rahaga panustavad või mitte. Sellega rikkus riik rängalt nn. pensionirahu. Muidugi, miks osta väärtpabereid siis kui need on odavad?

Eestis on ka tööstiililt väga erinevaid pensionivalitsejad, kuid anname pensionipõlveks raha kasvatajatele paremaid valikuid lubades turule välismaised pensionifondid. Mitmekesisus rikastab. Miinus 1,3 protsenti aastas negatiivset reaaltootlust kümne aasta jooksul on börsitõusu ajal väga halb tulemus.

Üks parimaid II pensionisambal omadusi on see, et see pani inimesed regulaarselt raha säästma. Lisaks rahale arvelduskontol ja kinnisvarale tekkis veel midagi. Kui seda hästi kasvatada ei suudeta, on kurb ja võib panna küsima kas lõpetada ära II pensionisammas. Hästi, mis tuleb asemele? Mitte midagi? Inimestel kaob regulaarne säästmisharjumus ning võime vähendada sõltuvust riigi rahalisest võimekusest ja tahtest tingitud pensionirahade väljamaksetest ajaliselt kunagi hoomamatult kaugel. Pensionile jäädes on natuke hilja küsida endalt, et miks ma ei säästnud või miks riigipension on nii nadi.

Kui säästmisharjumust säilitada, kas lubame individuaalsed pensionikogumiskontod sarnaselt investeerimiskontole võimetusega sealt enne pensioniga raha välja võtta? See nõuaks rahvalt paremat finantsilist kirjaoskust, mis ei teki üleöö. Samas tekib siis võimalus, et inimene kaotab raha riskide vähese hajutatuse või enda tehtud halbade investeerimisotsuse tõttu. Individuaalne finantsvastutuse sellises vormis võtmine sobiks ehk 5% inimestest, kes ei suuda ära kiruda, et kuidas saab olla pensionifondide tootlus nii vilets.