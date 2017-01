Eelmise aasta lõpus tuli uus valitsus välja jõuliste avaldustega viia osa riigifirmasid lõpuks ometi börsile. Kavatsuse nimekirja kuulub ka Eesti Energia tütarfirma Enefit Taastuvenergia, millest 49% võiks Tallinna börsile jõuda veel selle aasta sees.

Selleks et firmal oleks ka sisu ja tegelikku väärtust, on Tootsi tuulepark saatusliku tähtsusega. Nüüd ongi valitsus kahvlis, sest kui värske võimuliit tahab lubaduse äpardumata teoks teha, on vaja Tootsi maatükk Eesti Energiale garanteerida.

Kui valitsus hakkab riskima enampakkumisega, võib mõni eraettevõtjast konkurent kasvõi kiusu pärast napilt suurema summa pakkuda ja maa ära osta, et pidurdada riiklikku megainvesteeringut, millega lahjeneks subsiidiumite meepott praegustele tootjatele.

Aga kui konkurendid suudavadki tuulepargi rajamise nurjata, ei tule suure tõenäosusega ka IPO-t – ainult Iru elektrijaama, paarikümne tuuliku ja koostootmisjaamaga jääks Enefit

Taastuvenergia väärtus börsil lahjaks. Kui ei tule IPO-t, peab valitsus jälle oma sõnu sööma ja suuri plaane ära jätma. Ent tundub, et Eesti esimene n-ö vasakpoolne valitsus tahab olla ka esimene valitsus, kellel on õnnestunud osa – kasvõi tilluke – Eesti Energiast päriselt börsile viia.