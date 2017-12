ÄRILEHE KOMMENTAAR | Viipekaart annab mugavuse turvalisuse arvelt

Pangad tahaksid, et inimesed kasutaksid tavalise pangakaardi asemel rohkem viipekaarti. Ka kaupmeestele meeldib see ning ka kunded saavad tänu mugavusteenusele kiiremini väikeste ostude eest tasutud.

Pole vaja PIN-koodi meeles pidada, teada ega sisestada makseterminaali. Paraku tuleb mugavus turvalisuse arvelt. Kõnekalt räägib sellest Haapsalus toimunud juhtum, kus kaks alaealist leidsid võõra viipekaardi ja maksid sellega poodides ja ostsid internetist kokku 145 euro eest, nagu kirjutas Lääne Elu.

Sisuliselt võrdub kaotatud ja valedesse kätesse sattunud kaotatud viipekaart kontol oleva raha kaoga. Oleks kadunud vanaaegne pangakaart, millel on vaja kasutamiseks PIN-koodi, oleks pahatahtlikul võõral leidjal kaardi kasutamine keerulisem. Kuigi ka see kaart on võimalik muuta ebaturvaliseks, kui hajameelsed inimesed kirjutavad pangakaardi tagaküljele PIN-koodi, mida ei tohi teha.

Kui pangakaart on kadunud või varastatud, tuleks see lasta kinni panna. PIN-koodi nõudval kaardil pole ehk kaardi sulgemise kiirus nii oluline, kuid kuidas oma raha kaitsta kui viipekaardi kadumist ei märgata kohe? Kas kehtestada väga väike kaardilimiit või avada kaaardimakseteks eraldi konto, mitte sisudes seda arvelduskontoga ning hoides kaardikontol vähe raha?