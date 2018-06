Ärilehe lugeja töötukassa määratud praktikas pettunud: 8-tunnise tööpäeva eest maksti 3,85 eurot ja lepingut varjati

Foto: Hendrik Osula

Ärilehele kirjutas oma murega puuetega noor, kes kurtis, et töötukassa suunas ta tööpraktikale Luua Metsanduskooli, kus päevatasu 8-tunnise töö eest on 3,85 eurot. Veel enam, kuna lugeja on juba varasemalt seal töötanud, siis pole tal praktikal midagi õppida.