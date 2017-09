ÄRILEHE ONLINE-INTERVJUU: Kuidas töösuhetes hakkama saada? Kas enne tööle võtmist võib kandidaadi järel Facebookis nuhkida?

Kas töötaja võib katseaja lõppedes lihtsalt koju saata? Kas puhkuse ajal kolleegi asendamise eest tuleb maksta lisatasu? Kas ma võin tööajast arsti juures käia?

Neile ja paljudele teistele küsimustele vastused leiab allpol olevast blogist.

KUIDAS TÖÖSUHETES ÕIGESTI KÄITUDA?

Inimene töötab juba 4. aastat käsunduslepinguga ja seda pikendatakse iga natukese aja tagant sama töö tegemiseks. Kas see on seadusega kooskõlas?See, kas töö tegemiseks saab sõlmida käsunduslepingu, sõltub tehtava töö sisust ja sellest, kui palju töötegijal on vabadust. Käsundusleping on võimalik siis, kui töötegija on iseseisev ega allu töö tellijale, on vaba ajakasutuses ning töö tegemise koha valikus jne. Kui töötegija on allutatud nii töö tegemise viiside, aja kui koha osas, siis on tegemist hoopis töösuhtega, sõltumata lepingu pealkirjast.Käsunduslepingut võib pikendada vastavalt poolte soovile. Töölepingu võib aga tähtajalisena sõlmida ainult siis, kui töö ise on ajutise iseloomuga. Tähtajalise töölepingu pikendamine on piiratud - pikendamisel rohkem kui üks kord loetakse leping tähtajatuks.

Võtsime augustis tööle uue töötaja katseajaga. Aga nüüd on selgunud, et meie töömaht jääb aasta lõpus juba väiksemaks ja meil tegelikult jääb töötajaid üle. Tahame selle töölepingu katseajal lõpetada.Katseaja tõttu võib töölepingu üles öelda ikkagi ainult siis, kui selgub, et töötaja (tema oskused, võimed, kogemused, haridus või isikuomadused) ei sobi antud tööle. Tööandja majanduslikud põhjused võivad anda aluse koondamiseks, kuid need pole töölepingu katseaja tõttu lõpetamise põhjuseks. Samas koondada võib ka katseajal, kuid siis mõistagi hüvitisega.

Kas on nii, et tööandja võib töölepingu lõpetada peale kolme hoiatust?Töölepingu seadus ei näe ette nõutavat hoiatuste arvu. Ka pärast ühte hoiatust võidakse mõnikord tööleping üles öelda. Samas saab töölepingu üles öelda ikkagi ainult juhul, kui rikkumine on tõsine.

Katseaja kestel selgub, et töötaja ei sobi ametikohale. Kas töölepingu võib ilma selgitusteta lõpetada?Töölepingu ülesütlemiseks tuleb alati esitada avaldus ja tööandja peab alati töölepingu lõpetamist põhjendama. Ka katseajal ei saa töötajat lihtsalt ära saata. Vajadusel, s.t vaidluses peab tööandja suutma tõendada, et töötaja töösooritus või muud asjaolud katseajal näitasid, et töötaja ei sobi sellele tööle.

Jaanika: Kui poest on midagi varastatud, kas tööandjal on õigus toote väärtus töötajate boonustest, mida makstakse igale töötajale tema kuu müügi suuruse pealt, kinni pidada?Esiteks ei vastuta töötaja automaatselt igasuguse tekkinud kahju eest, mida tema ei tekitanud. Töötaja saab vastutada ainult, kui on tõendatud tema süü või siis on sõlmitud varalise vastutuse kokkulepe. Varalise vastutuse kokkuleppe eest peab tööandja maksma töötajale ka hüvitist.Teiseks eeldab töötasust, ka boonustest, kahju kinnipidamine töötaja kirjalikult taasesitatavat nõusolekut. Seda nõusolekut ei asenda ka varalise vastutuse kokkulepe.

küsija: Kuidas suhtub seadus teiste töötajate asendamisse nende puhkuse ajal? Kas tööandjal on õigus oma äranägemise järgi määrata puhkusele minejatele asendajaid ning neile lisatöö eest lisatasu maksmise/mittemaksmise üle otsustada?Töökorralduse otsustab tööandja. Seega korraldab tööandja ka puhkusel olijate asendamise. See on ka tööandja kohustus.Samas saab tööandja määrata töötajale teise töötaja asendamisest tulenevaid lisaülesandeid ainult tema pädevuse ja kokkulepitud töö sisu ning tööaja raames. Kui lisaülesanded mahuvad kokkulepitud töökohustuste ja tööaja raamidesse, siis tööandja nende täitmise eest lisatasu maksma ei pea. Kui aga ülesandeid tuleb täita väljaspool töötaja tööajanormi või need ei mahu tema töölepingujärgse töö sisu alla, siis tuleb nende täitmises ja makstavas lisatasus kokku leppida. Ehk sel juhul ei otsusta tööandja ühepoolselt.

Peeter Paan: Kaks ettevõtet teevad ärilise tehingu - üks ostab teise ära viisil, et tekib uus, ühe poole tütarettevõte. Kohustused ja töölepingud lähevad üle; töötajatele tähendab see vähemalt samade tinguste säilimist, kui mitte paremaid. Kohustuste eest vastutavad või/ja kannavad hoolt aasta vältel mõlemad tööandjad solidaarselt.Küsimused.Kas uus tööandja võib mõjuva põhjuseta vabastada töötaja? Kui jah, siis millistel tingimustel ja kui pikalt ette teatades?Kas töötaja võib lahkuda töölt, teatades sellest kuu aega ette? Kui töösuhe lõpetatakse, siis, kes ja millal maksab töötajale kõik saadavad tasud (ka eelmise tööandja maksmata tasud)? Või. On praegusel ja endisel tööandjal õigus/võimalus ajatada väljamaksed? Kui, siis millisel viisil selline kokkulepe välja näeb, et see oleks seaduse mõistes kohustav? See on ettevõtte ülemineku olukord, kus töölepingud lähevad tõepoolest muutumatul kujul üle.Tööandja ei saa töölepingut kunagi, ka ettevõtte üleminekul, ilma mõjuva põhjuseta üles öelda. Mõjuv põhjus võib tuleneda kas töötajast või ettevõtte vajadustest. Seega ka koondamise olukord on mõjuv põhjus ja seda võib esineda ka ettevõtte ülemineku situatsioonis. Üleminek kui selline ei saa ise olla töölepingu lõpetamise põhjuseks.Töölepingu ülesütlemisest, kui selleks alus esineb, tuleb ette teatada tavalises korras vastavalt töösuhte kestusele. Töösuhte kestuse hulka arvestatakse ka enne ettevõtte üleminekut vana tööandja juures töötatud aeg.Kui tööleping on tähtajatu, võib töötaja alati ilma põhjenduseta kuuajalise etteteatamisega töölt lahkuda.Kui töösuhe lõpetatakse, makstakse kõik saadaolevad summad välja töösuhte viimasel päeval. Seda teeb sellel hetkel olev tööandja. Ehk kui see juhtub enne üleminekut, siis vana tööandja, ja pärast üleminekut juba uus tööandja. Eeldatavalt maksab pärast ettevõtte üleminekut ka eelmise tööandja võlad töötajale välja uus tööandja. Väljamaksete ajatamist puudutav kirjalik kokkulepe toimib ainult seni, kuni töötaja selle juurde jääb ehk n-ö hea tahte kokkuleppena. Kui töötaja hiljem siiski soovib lõpparve kohest ja täielikku tasumist, siis on tal õigus seda nõuda.

Kas töötaja saab nõuda koondamist?Koondamine on töölepingu lõpetamine tööandja algatusel. Tööandja koondab ametikoha siis, kui see tuleneb ettevõtte vajadustest: töö on lõppenud või ümber korraldatud. Seega töötaja koondamist nõuda ei saa.

Tegin eelmisel nädalal 4 tundi ületunnitööd, aga tööandja ütles, et ta ei plaani selle eest mulle lisatasu maksta, sest meil polnud sellist kokkulepet. Mis ma saan teha?Ületunnitöö hüvitatakse esmajärjekorras vaba aja andmisega või siis kokkuleppel rahas. Seega ei saa automaatselt eeldada, et ületunnitöö eest makstakse lisatasu. Küll aga kuna ületunnitööd tehakse poolte kokkuleppel, siis tasuks ületunnitööga nõustumisel juba kokku leppida ka selles, kuidas toimub selle kompenseerimine.

Selgub, et töötaja töötab õhtusel ajal konkurendi juures. Töölepingus puudub konkurentsikeeld. Mida saab tööandja teha?Ilma kokkulepitud konkurentsikeeluta ei saa tööandja takistada töötajal töötada teise tööandja, sh konkurendi juures. Seega on väga oluline need küsimused varakult läbi mõelda ja kokkulepped korralikult fikseerida.

Töötaja tekitas tööandjale kahju. Tööandja peab selle töötaja palgast kinni. Kas nii võib? Olen kuulnud, et paljud nii teevad.Kahjusummasid võib töötaja palgast kinni pidada ainult töötaja nõusolekul ja see nõusolek peab olema kirjalikult taasesitatav (kirjalik avaldus, e-kiri vms). Etteulatuvalt ei saa töölepingus n-ö igaks juhuks sellist nõusolekut anda. Näiteks aastal 2010 sõlmitud lepingus olev kirjalik nõusolek palgast kinnipidamiseks pole piisav, et kahju 2017. aastal ka tegelikult kinni pidada. Nõusoleku saab anda siis, kui kahju on juba tekkinud ja selle suurus ning hüvitamisele kuuluv osa kindlaks tehtud.

Töötaja puhkus hakkab aeguma ja ei ole võimalust puhata. Kas töötajale võib lihtsalt kasutamata puhkuse hüvitise rahas hüvitada? Muidu ta jääks ju sellest üldse ilma.Ideaalis ei tohiks sellist olukorda üldse tekkida - tööandjal on kohustus puhkust anda ja töötajal kohustus puhata. Kui ikkagi on jäänud puhkust kasutamata, siis töösuhte ajal seda rahas hüvitada ei või. Rahas hüvitatakse puhkust ainult töölepingu lõppemisel, sest siis ei saa seda enam vaba ajana anda.

Töötaja tegi ilma lepinguta ühe päeva tööd, tööandja ei ole töötajaga rahul – kas töösuhe on olemas või pigem kui lepingut pole, siis pole midagi olnud ja võib töötaja lihtsalt ära saata?Töösuhe on olemas ka siis, kui töötaja on töötanud ainult ühe päeva või ka mõne tunni ja kirjalikku lepingut veel polegi. Ehk kui tööandja on lubanud töötaja tööle, siis on suuline tööleping juba sõlmitud. Seega tuleb seda töölepingut täita või see korrektselt lõpetada.

Töötan Eesti firmas ehitajana. Alates juulist olen lähetusel Rootsis kus töötan ehitajana. Saan töötasu töölepingu alusel 9 eur/tunnis. Tööandja ei soovi mulle maksta töötasu Rootsi ehitajate kollektiivlepingu alusel, mille järgi minu töötasu Rootsis peaks olema 15 eur/tunnis. Tööandja väidab, et mina pean temale tõendama, et mulle laienevad Rootsi kollektiivlepingu sätted. Kas mina pean seda tõendama?Kui tööandja on lähetanud Teid Rootsi seoses sellega, et ta osutab kellelegi Rootsis teenust, siis kohaldatakse Teile palgatingimuste osas Rootsi seadusi ja kollektiivlepinguid. On tööandja kohustus järgida lähetatud töötajatele kohalduvaid reegleid. Saamata töötasu nõudeid on võimalik esitada kolm aastat. Soovitame pöörduda tööandja poole ja juhtida tema tähelepanu lähetatud töötajate regulatsioonile.

Kaspar: Tere, palun andke nõu. Kui töötaja on tööle võetud katseajal eelnevalt suuliselt kokkulepitud palgaga kuid tööle tulles ja töölepingut sõlmides on lepingus väiksem nr pandud, siis kas on mingi seadus mis töötajat enam kaitseb, sest eelnenud tööleping on üles öeldud. Lisaks lubati katseja lõpul palka tõsta, kuid 1.5 aastat töökohal töötades on säilinud katseaja palk, mis eelnevast töökogemusest madalam (töökoormus kasvas töökoha vahetamisega, ametinimetus on sama). Pärast katseaega tehtud töövestlusel ei muudetud palka ja pärast aasta möödumist töötaja poolne soov arenguvestluseks ei andnud ka tulemust palga osas. Nüüd olen lahkumisavalduse lauale pannud.Ühest küljest on palgakokkulepe nagu iga muu kokkulepe - seda tuleb täita. Teisalt kui kokkulepe on kirjalik, näiteks töölepingu töötasu puudutava punktina, siis eeldatakse, et see vastab tegelikult poolte vahel kokkulepitule. Kui üks pooltest ütleb, et kokku lepiti muu number, siis ta peab seda tõendama. Suulise kokkuleppe puhul võib see olla võimatu, kui puuduvad näiteks e-kirjad, sõnumid vms.Samad põhimõtted kehtivad ka juba pikalt kestva töösuhte puhul. Kokkulepitud palka saab muuta kokkuleppel. Seadus ei näe ette, et tööandja peaks peale katseaega või ka mingi regulaarsusega töötasu tõstma.

sermatk@gmail.com: Katseaeg lõpeb 01.10.2017. Kas teemat peaks tõstatama mina või tööandja ja kuidas seda teha. Ta ei ela samas linnas. Minu 4-kuuline mobiilsustoetus Töötukassa poolt lõpeb 01.10. Tööandjale on Töötukassa maksnud pool minu palgast ja maksaks veel 2 kuud. Sama palga eest ma ei taha aga enam siia jääda. Kuidas õigel viisil palka juurde küsida?Kui mõlemad pooled on katseaja tulemustega rahul ja soovivad töösuhet jätkata ka peale katseaega, ei pea keegi teemat tõstatama. Aktiivselt peab sekkuma vaid siis, kui üks pool tunneb, et on probleeme, töösuhe ei saa jätkuda või on muid otsustamist vajavaid küsimusi.Kui soovitakse muuta palka, siis see eeldab läbirääkimisi ja töölepingu muutmist kokkuleppega. Sel juhul algatab läbirääkimised see pool, kes muudatust soovib.

Kui töötajale ei ole tööd anda, siis kas võib töötaja lihtsalt koju saata?Iseenesest võib, kuid tuleb arvestada, et siis peab tööandja maksma töötajale selle aja eest keskmist töötasu.

Kui kauaks ajaks võib sõlmida suulise töölepingu? Töölepingu seadus lubab sõlmida suulise töölepingu kuni kaheks nädalaks. Siiski praktikast lähtuvalt ei soovita me suulisi töölepinguid sõlmida. Vaidlus võib tekkida kasvõi sellest, kas tööleping ikka sooviti sõlmida ainult kaheks nädalaks või pikemaks ajaks või üldse tähtajatult. Lisaks on keeruline tõendada suulise lepingu tingimusi, näiteks kokkulepitud töötasu.

Kas tööandjal on õigus ühe töötaja lahkumisel panna/üle viia lahkunud töötaja kohustused teisele töötajale ilma töölepinguliste läbirääkimisteta? Võttes arvesse, et üle viidud töökohustused on nii mahukad, et ei võimalda töötajal tegeleda tööandja ja töötaja vaheliselt kokku lepitud tööülesannetega?Töölepingut saab muuta ainult poolte kokkuleppel. Tööandja saab juurde anda ülesandeid, mis mahuvad kokkulepitud töö sisu ja kohususte alla. Muid ülesandeid tööandja töötajale ühepoolselt määrata ei saa, vaid selles on vaja kindlasti kokku leppida.

Kas osakonna juht võib jälgida mind ja minu kaastöölisi 8h jutti kaamerast?Kaameraid võib üldjuhul kasutada vara või isikute elu või tervise kaitseks. See tähendab, et ilma töötaja nõusolekuta ei või kaameraid kasutada lihtsalt tema jälgimiseks. Lisaks soovitatakse, et ka lubatud kaamerad on paigutatud nii, et töötaja ei peaks kogu tööaja jooksul olema nende vaateväljas. See, milliseid kaameraid ja miks kasutatakse ning milleks võidakse nende salvestisi kasutada, tuleks ettevõttes reguleerida.

Kas tööajast võib arsti juures käia, ja kas töötunnid seetõttu vähenevad?TLS § 38 lubab töötajal mõistlikus ulatuses oma isiklike vajaduste tõttu töölt ära käia, nii et tema palk säilib. Selle eelduseks on siiski, et arsti juures ei saa käia väljaspool tööaega. Sel juhul töötunnid ei vähene. Milline on mõistlik ulatus, tuleb otsustada igal juhtumil eraldi.

Küsija: Kas enne tööle võtmist võib kandidaadi järel Facebookis või Google otsinguga nuhkida? Aga juba tööle võetud töötajate järel?Tööandja ei pea silmi sulgema avaliku info ees ja võib vaadata infot avalikest allikatest. Siiski peaks tööandja sellise taustakontrolli tegemisest kandidaati teavitama. Andmekaitse üldpõhimõte on, et isik tuleks kaasata tema andmete töötlemisse - kas siis küsida infot temalt endalt või teda andmete kogumisest teavitada.Olemasoleva töötaja kontrollimisel tekib aga küsimus, milles seisneb tööandja õigustatud huvi. Tööandja ei või töötaja kohta andmeid koguda lihtsalt isiklikust uudishimust ja tööalase seoseta.

