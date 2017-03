ÄRILEHE VIDEO: Eesti Aasta ettevõtjad on omal alal maailmas tõelised tipud

Arno Kütt ja Peep Kuld on kauaagsed sõbrad. Ometi ei ole nad tülli läinud ning ajavad kaht väga edukat äri. Üks on ON24 veebikaubamaja ning teine väga innovaatiline Cleveron. Viimane on toonud neile au ja kuulsust ka välismaal. Mehed räägivad Ärilehele antud intervjuus oma mitte just väikestest ambitsioonidest.

Cleveron toodab pakiautomaate ja -roboteid ning nende töö on hinnas üle maailma. Nad on kindlasti oma ala kümne parima tegija hulgas. Pakiautomaatide äri on aga igal pool väga alguses ning tööpõld on meeletu. Täna on Cleveroni tähelepanu keskmes hiigelleping USAst, mis kohustab neid sinna tarnima kokku 15000 pakiautomaati. See on tohutu kogus. Ometi jagub neil tähelepanu ka muudele turgudele.

Tänavusel Ernst & Youngi Eesti Aasta Ettevõtte galal pärjati mehi Aasta Ettevõtja tiitliga. Kohapeal ütlesid nad, et Viljandi linnas tegutseva ettevõttena ei ole nad mures linna ja maakonna pideva kahanemise üle. "Võib öelda, et arenev Cleveron kasvatab kahaneva Viljandi elanikkonda," ütles Kuld. Vaata videost, mida võitjad vahetult peale tiitli üle andmist rääkisid. Kindlasti vaadake video lõppu - mehi ei saa süüdistada selles, et neil madalad ambitsioonid oleks.