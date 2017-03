ÄRILEHE VIDEO: Eestis võimsa restoraniäri püsti pannud mehed räägivad humoorikas klipis oma eduloost

Mööduval nädalal selgus Eesti Aasta Ettevõte 2017. Selleks sai kõrgtehnoloogiline ettevõte Cleveron, mille omanikud on ka veebikaubamaja ON24 omanikud. Finalistide seast oli žüriil valikut teha väga keeruline, sest tugevaid tegijaid oli viis. Üks neist OKO Restoranid OÜ, mille juhid Tõnis Siigur, Martti Siimann ning Marko Zukker on üles töötanud lausa kolm tipprestorani.

OKO-le kuuluvad OKO, Noa (selle juures ka Noa Peakoka Pool) ning Tuljak. Mehed plaanivad sel aastal avada restorani ka Nõmmel. Neid tutvustav klipp on humoorikas, kus saab muuhulgas kuulda ka omapärast muusikapala. See sümboliseerib seda, et toidukunsti kõrgklassi köögis peab kõik toimima nagu orkestris - pillid peavad hiilgavalt kokku mängima.