ÄRILEHE VIDEO: Elutööpreemia ja meeletu aplausi teeninud kalakuningas räägib, kuidas ettevõte alguse sai

M.V.Wool asutaja ja pikaaegne juht Mati Vetevool sai Ernst & Youngi Eesti Aasta Ettevõtte galal elutööpreemia. Tema tegemisi ja mõtteid tutvustav video ei jätnud Kultuurikatlas külmaks mitte kedagi. See oli nii südamlik ja soe, et pisara poetasid pea kõik saalis viibinud. Ka Ärilehele antud intervjuust on näha, millise sooja ja inimliku härraga on tegu.

Mati Vetevoolu kohta loe lähemalt siit. Videost selgub muuhulgas, kuidas M.V.Wool alguse sai ja miks võib 71-aastane korüfee rahumeeli pensionipõlve pidada.