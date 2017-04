ÄRILEHE VIDEO: Hando Sutter: tuulepargi kaotus mõjutaks ettevõtte hinda, kuid ei takistaks börsile minekut

Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul on Eesti Energia valmis pakkumine Tootsi tuulepargi enampakkumisel välja käima nii palju, kui tasuvusarvutused näitavad. Sutteri sõnul on kinnistu kindlasti oluline osa, kuid mitte kõige olulisem.

Täna toimunud Eesti Energia pressikonverentsil ütles Sutter, et omanik on andnud Eesti Energiale ootuse IPOks valmistuda. "Plaanis on enne suve jõuda nõukogu juurde otsusega, mis tempos ja kuidas IPO protsessiga edasi minna," rääkis ta.

Küsimusele, kas Enfit Taastuvenergiat on üldse mõtet börsile viia ilma Tootsi tuulepargita, vastas ta, et ta keeraks küsimuse teistpidi. "Kindlasti Tootsi tuulepark oli kõige kaugemale arendatud taastuvenergia projekt. Konkreetne, suhteliselt suur ja väga lihtne oleks olnud selgitada tulevastale aktsionärdiele mis ta on ja kuidas ta tööle hakkab. Selles mõttes oleks tuulepargi kaotusel mõju kindlasti olemas."

"Kuid ta ei ole kindlasti ainuke projekt, millega me tegeleme ja isegi kui ta jääb venima mingil põhjusel, siis me lähme kindlasti edasi ja näeme taastuvenergias rohkem investeerimisvõimalusi kui Tootsi tuulepark," lisas ta.

Eesti Energia koosolekul räägiti plaanides B ja C, mis need on ja kas nende projektide maht on võrreldav tuulepargi omaga? "Täna ei saa sellest rääkida, sest IPO ettevalmistus on käimas. Kindlasti kui IPOga välja tuleme, siis kirjeldame ka projekte ja anname infot ning kindlust tulevastele aktsionäridele. Mõned projektid on suuremad ja mõned väiksemad. Väiksemaid on rohkem, suuremaid on vähem, kuid kindlasti peavad nad olema reaalsed ja kasumlikud," rääkis ta.

Sutter tunnistas, et tuulepargi kaotusel oleks kindlasti mõju Enefit Taastuvenergia hinnale. "Me teeme tööd, et saada samaväärne projekt kõrvale ja muidugi usun, et oleme enampakkumisel konkurentsivõimelised."

Tootsi tuulepargi kinnistu hinnaks on välja käidud 4,1 miljonit eurot, kui palju on Eesti Energia valmis maatüki eest avalikul pakkumisel välja käima. "See 4,1 miljonit eurot oli sõltumatute ekspertide poolt antud hinnang. See, kui palju me oleme valmis pakkuma, sõltub meie tasuvusarvutusest. Kuna projekt ise on 200 miljonit eurot, siis on kinnistu kindlasti oluline osa, aga mitte kõige olulisem. Meie jaoks on olulisem see, kui palju hakkavad tuulikud maksma," rääkis ta.

Kas raha tuleb Enefit Taastuvenergiast või emafirma sügavatest taskutest?

"Raha tuleb projekti tootlusest. Me ei investeeri sinna mitte midagi, mida projekt ei ole võimeline tagasi teenima. Kõikidel investeeringutel on tootlus ja me ei tee midagi ebamõistlikku," kinnitas ta.

Kas see tähendab, et ei teki olukorda, kus kinnistu ostetakse kõrge pakkumisega ära, ülespuhutud hind lisatakse Enerfit Taastuvenergia bilanssi ja tulevased investorid maksavad selle hiljem kinni? "Ei mitte midagi sellist," ütles ta. "Kõik saab olema väga läbipaistev. See, kuidas projekt kogu 200 miljoni väärtuses investeeringutega kasumlik on, saab selgitatud väga läbipaistvalt. See on ka meie huvi, et aktsionärid tuleks meile investeerima."

Kui palju kohtuvaidlused ning kinnistu avalikule pakkumisele panek tuulepargi valmimist edasi lükkab? "Ma pigem loodan, et kiirendab. See otsus peaks andma selguse kogu protsessile ning kokkuvõttes läheb kiiremini, kui kohtuinstansidelt läbi käies. Ma arvan, et see kindlus ja selgus tuleb rutem," sõnas Sutter.