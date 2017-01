Kaja Kallas ei toeta Soome kodanikupalga eksperimenti, sest kõrged sotsiaaltoetused toovad sageli kaasa madalama tööhõive. Samas Rein Langi sõnul võib kodanikupalk tuua kaasa hoopis kokkuhoiu.

"Eks kodanikupalga arutelusid on olnud ka mujal maailmas just seotud tehisintellekt ja robootika arenguga, sest siis ei lähe enam inimeste töökäsi enam vaja," rääkis reformierakondlane Kaja Kallas.

"Praegu veel mina seda ideed ei toeta ja eks näis, kuidas see Soome eksperiment läheb. Miks ei toeta? Sest kõrged sotsiaaltoetused ei tähenda tihti seda, et inimesed teevad rohkem tööd vaid seda, et pigem ei tee. Samas räägib kodanikupalga poolt see, et uued ideed tekivad siis, kui sa midagi ei tee. Igal juhul on väga huvitav jälgida, mis saama hakkab," ütles ta.

Reformierakondlase Rein Langi sõnul üritatakse meile serveerida kodanikupalka nagu kõigile jagatakse kassast raha. "Tegelikult selle asemel, et maksta inimestele erinevatest allikatest erinevaid sotsiaaltoetusi, mille administreerimine on kole kallis, antakse inimesele üks kindel summa ja öeldakse, et see on sinu raha ja ära tule nüüd rohkem taotlema muid subsiidiume."

"See on sinu otsustada, kas sa muutud aktiivseks ja lähed tööle või elad vaesuses. Nii, et ma ei viskaks seda kohe peast välja. Ma olen ise põhimõtteline erinevate sotsiaalkindlustuste ja sotsiaaltoetuste kriitik, sest reeglina viib see suure ja totaalse raiskamiseni. Kui Soome eksperiment viib kokkuhoiuni, siis tasuks selle ülevõtmist kaaluda," ütles Lang.