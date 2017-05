ÄRILEHE VIDEO: Kaubanduskoda: tõhus järelvalve tooks riigieelarvesse rohkem raha kui uued maksud

Kaubanduskoja peadirektor Mait Palts rääkis, et maksude kehtestamise asemel tuleks üle vaadata praegune järelvalve ja avaliku sektori efektiivsus.

21 ettevõtlusorganisatsiooni saatsid täna ühispöördumise riigikogus esindatud erakondadele, milles rõhutavad, et maksutõusud toovad kaasa nii hinnatõusu tarbijatele kui negatiivsed tagajärjed suurimatele ettevõtlussektoritele.

Pöördumises pakkusid ettevõtjad lahendusena tõhustada järelvalvet olemasolevate seaduste järgimisele ning vähedada avaliku sektori kulutusi.

"Tegelikult probleem pakenditulumaksus on see, et siiamaani ei ole suudetud maksu rakendada või süsteemi toimima saada. Ettevõtjate selge sõnum on see, et järelvalve tõhustamisega suudame rohkem raha riigieelarvesse tuua, kui uute maksudega," rääkis Palts.

"Kokkuhoidu ja täiendavat tulu on võimalik saada, muutes riigiaparaati palju efektiivsemaks ja astudes reaalseid samme tegevuse dubleerimise peatamiseks," sõnas ta.

"Näiteks on riigipoolne ettevõtete tugistruktuur killustunud ja sageli on näha üksteise töö dubleerimist. Sellest on räägitud mitu aastat, aga sammudeni pole jõutud," ütles Palts. Tema sõnul võiks olla üheks sammuks EAS-i ja Kredexi kokkupanek ettevõtluse arendamiseks. "Kuid ka põllumajanduse, hariduse ja keskkonna valdkonnas on sarnaseid tugistruktuure."

Palts on varasemalt meedias rääkinud sellest, et valitsus ei kuula ettevõtjaid. Miks peaks valitsus antud pöördumise puhul teisiti käituma?

"Esiteks tegemist on erakordselt ühtse ja laiapõhjalise ühispöördumisega. See ei ole ühe või kahe sektori eraldi probleem, vaid puudutab kõiki. Me loodame, et see on piisav argument poliitikutele riigikogus, et veelkord kaaluda valitsuse ettepanekuid. Kuni riigikogu ei ole neid seadusemuudatusi vastu võtnud, siis on lootus, et vähemalt mõned neist suudetakse ära jätta," vastas ta.