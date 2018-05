ÄRILEHE VIDEO | Olid ajad! Meenuta, kuidas toona veel lapsekingades Taxify kaitses end Ajujahi žürii ees

175 miljoni dollarise investeeringu saanud Taxify väärtuseks hinnatakse täna üle miljardi dollari, kuid alles neli aastat tagasi kaitses tegevjuht Markus Villig idufirmat Ajujahi žürii ees. Konkursi võitu siiski ei tulnud, kuid saavutati publiku lemmiku tiitel.

2013. aastal loodud Taxify alustas Eestis suure hooga. Esimene suurem investeering tuli 2014. aasta kevadel USA, Aasia ja Eesti ingelinvestoritelt, et toetada ettevõtte laienemist välisriikidesse. Samal ajal võistles sõidujagamisfirma Ajujahi finaalis, kus konkurentideks olid GoWorkabit ja Timber Diameter.

Ajujahi partneri SEB äriinnovatsiooni juht Mart Maasik ennustas, et finaalis saab žürii ülesanne olema väga keeruline. “Kõigil finalistidel on tugev meeskond, kõik ideed on rahvusvaheliselt skaleeritavad ja kõik on suutnud meile tõestada, et nende teenuse eest ollakse valmis maksma. Ootan huviga, milliseid edusamme ollakse teinud pärast viimast žüriiga kohtumist,” ütles Maasik. Lõpuks osutus võitjaks Timber Diameter ning Taxify kuulutati publiku lemmikuks.