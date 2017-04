ÄRILEHE VIDEO: Priit Humal: täna esitatud Rail Balticu tasuvusanalüüsi pole veel valmis

Rail Balticu projekti üks häälekamaid vastaseid, MTÜ Avalikult Rail Balticust juhatuse liige Priit Humal, rääkis Riias toimunud üritusel, et suurim uudis oli see, et täna esitatud tasuvusanalüüs pole isegi valmis.

Täna ja homme toimub Riias Rail Baltica Global Forum, kus kõige olulisema punktina tutvustati Ernst & Youngi teostatud tasuvusuuringut.

"Ma usun, et uuringu koostajad tegid oma tööd nii nagu neil paluti seda taha. Kõige suurem uudis oli muidugi see, et esitletud tasuvusanalüüsi täna valmis ei ole. Täna me kuulsime ainult kokkuvõtet ja analüüs ise valmib alles nädala pärast," rääkis Priit Humal.

Humala sõnul oli hea kuulda, et kolm põhilist riski, mida nemad MTÜ-s Avalikult Rail Balticust olid välja toonud, on üleval ja neid tunnistatakse. Samas lisas ta, et paljudele esitatud küsimustele tasuvusanalüüs ei vasta.

Küsimusele, kas tema arvates oli analüüs tehtud vastavalt tellija ettekirjutustele, vastas Humal, et see on tüüpiline arvamus. "Me pole analüüsi lõpuni näinud. Kindlasti on vastatud küsimustele, mida tellijad on esitanud. Kui poliitiliste valikutega on mingi osa alternatiive tasuvusanalüüsist elimineeritud, siis ei saa analüüsi koostajad ka midagi teha," rääkis ta.

Kas Rail Balticu vastu protestimiseks pole liiga hilja? "Ma arvan, et me ei pea Rail Balticut mitte tagasi, vaid edasi pöörama. Sellist võimalust, nagu RB pakub, tuleb paremini kasutada kui seda seni on tehtud, sest seni tehtud analüüsid ei ole piisavalt põhjalikud," ütles Humal.