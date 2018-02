ÄRILEHE VIDEO | Rakvere lihakombinaadi töötaja: mina ei streigi, aga mehed seisavad õige asja eest!

Rakvere lihakombinaadi töötaja Vladimir rääkis, et tema ei streigi, sest töötab teises osakonnas, kuid toetab tapamaja töötajate pingutusi. "Nende töö on raske ja pingeline ning töötingimused pole eriti kiita," ütles ta.

Täna kell 7.30 algas Rakvere lihatööstuse tapamaja töötajate tähtajatu streik. Töötajate toetuseks avaldatakse meelt ka Pärnus ja Tartus, kus jagatakse lendlehti, grillitakse vorste ja pakutakse kohvi.

Rakvere lihakombinaati sisenejad jagunesid uksest sisenedes kaheks: osad registreerisid end streigile ja jäid ukse juurde seisma; teised kõndisid läbi turvaväravate tööle. Üks viimastest oli Vladimir. Tema otsustas mitte streikida, sest töötab teises osakonnas.

Vladimiri sõnul seisavad tapamaja töötajad õige asja eest. "Neil on raske ja pigeline töö ning töötingimused pole eriti kiita. Ma pole otseselt nendega seotud, aga juttude järgi tean," ütles ta.

Vladimiri sõnul toetavad streikijaid paljud tema osakonna töötajad, kuid toetusstreigis osalejate arvu ei osanud ta öelda. "Moraalselt toetavad ikka paljud," ütles ta. Samas toetusstreigis nii paljud ei osale, sest töö peab kuidagi ära tegema.

Streik mõjutab Vladimiri sõnul küll tapamaja tööd, kuid tehast kinni see ei pane. "Ma ei usu, et töö seisma jääb. Nii palju, kui me teame, siis osa inimesi seal veel töötavad ja teistest osakondadest on iniemsed abiks. Kuid samas mahus, nagu tavaliselt tapamaja töötab, kindlasti pole."

Vladimir avaldas lootust, et HKScan Estonia juhtkond tuleb töötajatele vastu. "Ühest otsast peab asi hakkama toimuma. See on tupikseis ja kompromissi peab leidma," ütles ta.