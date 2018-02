ÄRILEHE VIDEO | Rakvere streikija: me küsime 60 senti tunnipalgale juurde ja seda ka ei anta

Rakvere lihakombinaadi tapaliini töötaja tuli streigile maskis. Tema sõnul algas streik palga pärast ja 16% suurune tõus on naeruväärselt väike, et seda mitte lubada.

Täna kell 5.30 kogunesid Rakvere lihakombinaadi ametiühingu töötajad ettevõtte fuajeesse, et alustada töötajate registreerimist streigile. Osa võtavad nii tapamaja töötajad, kes palka juurde nõuavad, kui ka teiste osakondade töötajad, kes osalevad toetusstreigis. Kella 8 hommikul oli streikijaid kokku ligikaudu 30.

Üks streikijatest oli maskis tapaliini töötaja. "Nime nad saavad mul nagunii teada, sest me saame sisse kiibi abil," vastas ta küsimsele, miks ta maski kannab. "Streik algas palga pärast ja muud asjaolud on ka paigast ära," ütles ta.

16% suurune palgatõus tähendab reaalselt ainult 60-sendist lisa tunnipalgale. "See on väga naruväärne, et seda juurde ei anta," ütles ta. HKScan Estonia on vararemalt öelnud, et tapaliini 25 streikiva töötaja palk on 19% üle turumediaani ning läheneb Eesti keskmisele palgale. Sellega maskis streikija ei nõustu. "Mis on Eesti keskmine palk? 1200? Seda me ei saa," ütles ta.

Täna kell 7.30 algas Rakvere lihatööstuse tapamaja töötajate tähtajatu streik. Töötajate toetuseks avaldatakse meelt ka Pärnus ja Tartus, kus jagatakse lendlehti, grillitakse vorste ja pakutakse kohvi. Homme ja ülehomme organiseeritakse piketid taas Rakveres. Streigi eestvedaja on industriaal- ja metallitöötajate ametiühingute liit (IMTAL), streiki toetab Eesti ametiühingute keskliit (EAKL).

Rakvere lihatööstuse töötüli algas 17. oktoobril toimunud tapamaja töötajate streigist, millega nõuti kümme aastat paigal seisnud töötasude suurenemist. Pärast ebaseaduslikku tööseisakut vallandati kolm töötajat ja kohale kutsuti politsei. Rakvere lihatööstuse töötajad lõid EAKL-i toel ametiühingu.