ÄRILEHE VIDEO: Siim Kallas: vaidlus Rail Balticu üle on läinud religioosseks

Riias toimuval Rail Baltica Global Forumil rääkis reformierakondlane Siim Kallas, et vaidlus Rail Balticu projekti üle on läinud religioosseks, kus üks pool ei kuula ära teise argumente.

Täna ja homme toimub Riias Rail Baltica Global Forum, kus kõige olulisema punktina tutvustatakse Ernst & Youngi teostatud tasuvusuuringut. Reformierakonna auesimees Siim Kallas rääkis, et kuigi ta on alati Rail Balticu projekti toetanud, siis kuidagi seotud ta sellega pole.

"Tasuvusuuring oli minu jaoks üllatavalt positiivne," rääkis Kallas lisades, et on tegelenud Euroopas mitme suurprojektiga ning antud Rail Balticu tasuvusuuring oli väga kõva kvaliteediga.

Rail Balticu pooldajaid ja vastaseid võrldles ta usklike ja ateistidega. "Kui rääkida usklikule ateismist, siis see ainult tugevdab tema usku. Eks need, kes on projekti poolt, said siit ürituselt kõvasti kinnitust oma mõtetele. Kuid ma ei kahtle, et mõned kohalolijad kasutasid ära igat sõna, et seda projekti diskrediteerida."

"See Rail Balticu projekt on läinud religioosseks. Ei saa aru, kuidas inimesed ei kuula ja kasutavad väga osavalt argumente ära. Näiteks seda, et on suur risk, et Euroopa Liit ei jätka projekti finantseerimist. Ma küsin selle peale, et kas Elon Musk teab, mis tema rahadega juhtub mitme aasta pärast?" rääkis Kallas. "Olles olnud Euroopa Liidu köögipoolel, siis arvan, et Rail Balticu rahastust ei peatata."

"Tegemist on suure Euroopa projektiga ja vaatama peaks tervet kaarti. Eks kui jaapanlased ja prantslased arutasid kiirraudteed, siis oli ka palju kahtlejaid, kuid nüüd on kõik uhked, lisas ta. Samas ajakirjaniku küsimusele, kas 2026. aastal saavad eestlased juba rongiga Berliini sõita, vastas ta, et 2026 on natuke liiga vara. "Sellised asjad võtavad aega," lisas ta.