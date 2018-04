ÄRILEHE VIDEO | Sünnipäevalaps liistul: kes on kõikides Nordica probleemides süüdi?

Nordica teise sünnipäeva puhul esitasime juhatuse esimehele Jaan Tammele küsimused, mis on arvatavasti olnud paljude meelel olnud: miks on Nordicaga nii palju probleeme? Kas maksate pilootidele turu madalaimat palka? Kas sunnite Estonian Airi töötajad Nordica vastasest hagist loobuda, et tööle saada? Ja palju muud.

Eesti lennufirma Nordica tähistas sel nädalal oma teist sünnipäeva. Kaks aastat on möödunud kiirelt ning ettevõte on teinud suure arenguhüppe, andes tööd rohkem kui 400 inimesele nii Eestis, Taanis, Hollandis kui ka Leedus ning käitab lende seitsmest baasist üle Põhja-Euroopa. Sünnipäeva puhul rääkisime Jaan Tammega Nordica probleemidest, sihtkohtadest ja tulevikust.