ÄRILEHE VIDEO: Taavi Aas: kui prokuratuur oleks infot andnud, siis me oleks teisiti käitunud

Tallinna linnapea Taavi Aas rääkis Arvo Sarapuu vahistamise ja Tallinna prügihankega seotud segaduse eest vastajaid puudutavatele küsimustele vastates, et kui prokuratuur oleks neile informatsiooni andnud, oleks linnavalitsus ka teisiti käitunud.

Aas ütles, et oli Arvo Sarapuuga tema võimalikust seotusest Baltic Waste Managementiga (BWM) korduvalt rääkinud ja aselinnapea on kinnitanud, et ei ole asjaga seotud.

BWM alustas teenuse pakkumist 1. märtsist.

Aas ütles, et tal ei ole prokuratuuriga olnud Sarapuu ning BWMi teemal mingit kokkupuudet, kuigi prokuratuur alustas kriminaalmenetlust 1. märtsil varasema info põhjal.

„Kui 1.märtsil alustas BWM prügivedu Nõmmel, siis kui meil oleks olnud varaseamalt selle kohta prokuratuurist infot, et see ei peaks nii olema, siis me kindlasti ei oleks seda niimoodi teinud,“ lausus Aas.

„Kui oleksime saanud prokuratuurist infot, et seal on midagi, mis ei peaks olema, siis me kindlasti oleksime käitunud teistmoodi,“ ütles Aas. „Veelkord, ajakirjanduses on olnud kirjutusi mõlemas suunas, mis on puudutanud nii Arvo Sarapuud kui Rainer Vakrat ja puhtalt nende kirjutiste pealt oleks väga raske teha lõplikke otsuseid,“ rääkis Aas.

Tallinna linnavalitsuse kinnitusel on Tallinna keskkonnaamet andunud heakskiidu Tallinna Jäätmete taaskasutuskeskuse (TJT) BWM-ile allhanke korraldamisele. Samas ei ole neil pädevust hangete õigusliku poole hindamiseks. Keskkonnaministeerium on kinnitanud, et Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusel ei ole õigust BWMile allhanget teha.

„Selleks, et normaliseeruks olukord Nõmmel on ainuvõimalik lahendus see, mis on täna Jäätmete taaskasutuskekuse poolt korraldatud,“ ütles Aas. „Vastasel korral oleks seal tänaseni veel hullem kaos kui see oli varasemalt. See oleks tähendanud üleminekut spontaanselt vabale turule ning see oleks kindlasti tähendanud mitmeid nädalaid väga suurt segadust. Ma arvan,et tänane olukord on palju parem kui segaduse tekitamine.“

Küsimusele, millised sanktsiooni rakendarakse Tallinna keskkonnaametile, keda olevat Sarapuu mõjutanud, vastas Aas, et sõltub kas ja mil moel on mõjutamine toimunud.

„Täna on esitatud kahlustus. Millised on edasised käigud keskkonnaameti suhtes, see sõltub sellest kas ja mil moel on keskkonnaametit mõjutatud ja millist tegevust keskkonnaametis on Arvo Sarapuu võimalikult mõjutanud,“ lausus ta. „Kindlasti meil seisavad ees väga pikad jutuajamised keskkonnaameti juhtkonnaga, kuidas on olnud võimalik, et selline olukord tekib.“

BMW võitis prügihanke, kuigi tegemist oli riiulifirmaga, millel polnud kogemust ega varustust. Küsimusele, kas nad võitsid hanke ainult tänu Arvo Sarapuule või oli seal ka üldine ebakompetentne töö linna poolt, vastas Aas, et BWM tegi pakkumise, mida oli võimalik arvesse võtta.

„Odavamaid pakkumisi ei olnud võimalik arvesse võtta,“ lausus Aas. „Näiteks oli seal pakkumine isegi alla 20 sendise hinnaga. Sellist ei ole kahjuks võimalik arvesse võtta, sest see on selgelt alapakkumine.“

Aasa sõnul võib riigihangetega alati juhtuda, et parima pakkumise on esitanud firma, kes ei saa teenuse pakkumisega hakkama.