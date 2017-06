ÄRILEHE VIDEO | Tallinna Sadama finantsjuht: Euroopas pole veel ühtki sadamat börsil

Tänasel Tallinna Sadama pressikonverentsil tutvustati ettevõtte börsile mineku plaane ja esimesi eesmärke, mille kohaselt peaks 30% ettevõtte aktsiatest jõudma pakkumisele järgmise aasta mais.

Tallinna Sadama finantsjuht Marko Raid rääkis, et riigi samm on uuenduslik, võttes arvesse, et Euroopas ei ole hetkel sadamaid, mis oleksid börsil.

Riigi jaoks on IPO eesmärgiks raha kaasamine ja investeerimisvõimaluste tekitamine. Sadama jaoks tähendab see ärivaldkondade fokusseerimist, tuntuse kasvatamist ja ettevõtte läbipaistvuse suurendamist.

Praeguseks on otsustatud, et 30% Tallinna Sadama aktsiatest viiakse börsile läbi uute aktsiate emiteerimise. "30% öeldi algselt omaniku ehk riigi poolt välja ja väikses töörühmas leidsime, et see on üsna optimaalne," kommenteeris Raid.

Edasine plaan jätkub juuli alguses, kui otsustatakse, kellest saab IPO sõltumatu nõustaja. "Selleks oleme korraldanud rahvusvahelise hanke. Nõustajal peab olema varasem kogemus ning ta aitab valida IPO korraldajat. Peakorraldajate valik on planeeritud sügisel ning septembris esitatakse valitsusele tegevuskava ja lõppeesmärk on olla börsil järgmise aasta maiks."

"Meie positsioon on olla dividendiaktsia. Me ei ole startup, me ei saa rääkida mitmekordsest kasvust. Meil on kindel ja stabiilne ajalugu. Potentsiaalsed investorid on eelkõige kohalikud, näiteks suur fookus on Eesti jaeinvestorid. Seejärel Balti institutsioonid – pensionifondid, privaatpangad ning Soome ja Ida-Euroopa fondid," rääkis Raid.

Ta ei välista ta ka seda, et IPO jääb ära või lükkub edasi. "Näiteks kui maailmaturul teeb Trump mõne tõsisema nalja ja selgub, et ei ole mõtet IPO-t korraldada ehk kui me ei saaks head hinda, siis see ei lähe läbi."

Samas kinnitab ta, et praegune seis näitab börsileminekut postiivses valguses. "Tegelikult ei oleks mingi kunst müüa Tallinna Sadamat ühes tükis mõnele USA pensionifondide. Raha on, aga vähe on kohti, kuhu investeerida. Kui keskkond ei muutu, siis aeg on väga hea," arvas ta.