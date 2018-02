ÄRILEHE VIDEO | Tapamaja töötajate usaldusisik: mingit vastust täna juhtkonnalt ei tule, see on selge

Rakvere lihakombinaadi tapamaja töötajate ametiühingu usaldusisik Andrus Saaremägi rääkis, et streigist oleks võinud rohkem inimesi osa võtta, kuid piketiga jäi ta rahule.

Saaremägi ütles, et pikett oli hea, aga streigil oleks võinud rahvast rohkem olla. Selle põhjuseks on tema sõnul inimeste hirm vallandamise ees, sest esimesel ebaseaduslikul tööseisakul vallandati kolm inimest. "Esimese päeva kohta polnud viga. Eks järgmised päevad on paremad," ütles ta.

Küsimusele, kas lihakombinaadi töötajad toetavad tapamaja streikijaid, ütles Saaremägi, et osaliselt küll, kuigi paljud töötavad edasi. "On töökohti kus miski ei muutu ja kus on võimatu streikida, sest tekib katastroofiline oht," ütles ta, tuues näiteks inimesed, kes töötavad keemiliste ühendustega.

Lähiajal ta juhtkonnalt vastust palgatõusu osas ei oota. "Ei, mingit vastust juhtkonnalt ei tule, see on selge. Streigime nii kaua, kui tuleb pakkumine, mis meie ülevaatamist väärib," ütles ta.

Täna kell 7.30 algas Rakvere lihatööstuse tapamaja töötajate tähtajatu streik. Töötajate toetuseks avaldatakse meelt ka Pärnus ja Tartus, kus jagatakse lendlehti, grillitakse vorste ja pakutakse kohvi. Homme ja ülehomme organiseeritakse piketid taas Rakveres.

AS-ile HKScan Estonia saadetud streigiteate järgi nõuavad Rakvere lihakombinaadi töötajad tapamaja töötajate põhipalga tõstmist 16% võrra alates 1. veebruarist ja 16% lisamist 1. juulist. Veel nõutakse, et tulemuspalga arvestamist ei muudeta. Keskmiselt tähendaks palgatõus, et töötajad teeniksid brutopalgana 1079 eurot kuus.