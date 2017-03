ÄRILEHE VIDEO: TV3 omanikuvahetus oli Balti meediaajaloo pretsedenditult suurim tehing

TV3 tegevjuht Priit Leito rääkis kontserni omanikuvahetust selgitades, et müüdi TV3 kõigis kolmes Balti riigis, raadiojaamad, Viasat ja Smart AD. "Tehingu hind oli 115 miljonit eurot, mis minu andmete kohaselt peaks olema balti riikide meediaajaloo suurim tehing.“

„Algusest peale oli juttu, et kõik Balti varad müüakse. Kuigi kõikjal on pealkirjad olnud, et TV3 müüakse, siis tegelikult müüakse TV3, TV6, StarFM, Power Hit radio, Raadio Volna, smartad ja Viasat, nimekiri on ikka pikk,“ sõnas Leito.

Vahepeal spekuleeriti ka 200 miljoni euroga, kas ja kui palju kaubeldi hinda alla. „Ma kardan, et ma ei ole õige inimene seda kommenteerima, aga ma usun, et mõlemale poolele see summa sobis.“

Mida tehing TV3-le tähendab, kas tuleb kaasa muudatusi? „Pean ütlema seda, et täna kirjutati alla leping, kuid see jõustub alles siis kui kõigi kolme riigi konkurentsiametid on andnud oma heakskiidu ja see võib võtta paar-kolm kuud aega ehk praegu veel on muutuste vara rääkida.“

„Me oleme siiralt õnnelikud, et meile nii kihvt uus omanik tuli. Providence on Ameerikast pärit investeerimisfond, mis investeerib peamiselt meedia- ja telekomfirmadesse. Haldab umbes 50 miljardit dollarit väärt investeeringuid üle kogu maailma, nene seas on ka palju telejaamu. Näiteks kuuluvad nende portfelli Warner Brothers, Hulu, ProSieben. Nad on oma ala spetsialistid,“ kiitis ta.

Küsimusele, kas Providence'i portfellis on ka kohalikke ettevõtteid olnud, vastas Leito, et neile kuulub mobiilioperaator Bitte Lätis ja Leedus, aga ka Eestis olid nad osalised Starmani ostuprotsessis, kuid seda neil ei õnnestunud saada.

Kas uus omanik toob kaasa ka muudatusi kollektiivis? „Kaadrimuudatustest on vara rääkida, aga Providence on kinnitanud, et nende jaoks on tugev meeskond väga oluline ja nad tahavd, et tiim jätkaks.“

„Ega reklaamiturg üleliia tubli meil ei ole," kommenteeris Leito erakanali praegust olukorda. "Kõik sõltub sellest, kui kiiresti interneti kasvavast pirukast osa saada ja see on ka meile väga suur katsumus.“ tegevjuht avaldas ka lootust, et uued omanikud panustavad tehnoloogia arengusse. „Nad on meediavaldkonnas teadlikud inimesed, kes tunnevad tulevikutrende,“ ütles ta.