ÄRILEHE VIDEOLUGU | Eestis ehitatud vedurile Adam võib lisanduda veel tosin samasugust masinat

"Nii palju, kui mina tean, siis viimasel 86 aastal Eestis ehitatud vedurit ei ole mitte kellelgi olnud võimalik ristida. Selles mõttes väga unikaalne võimalus täna," rääkis kolmapäeval selleks puhuks Tapale sõitnud majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Lisaks ministrile olid korralikult ümber ehitatud veduri ristsete puhul kohal ka nii Operaili juhid kui ka potentsiaalsed tellijad Soomest. "Operaili juhid on saanud endale partnereid, kes on huvitatud päris mitmest sellisest ümberehitatud vedurist," lausus Simson.

Talle teadaolevalt võib nende arv küündida tosina või enamani. "See ei ole ühe aasta töö. See on päris mitme aasta töö," märkis minister.

Vaata videoloost lähemalt, mida arvas uuest vedurist vedurijuht Leonid, kui palju kergemaks läks vedur ehituse käigus ja mis üldse vanast vedurist alles jäi!