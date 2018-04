Ärileht teeb otseülekande Eesti metsa varude ja raiemahtude tutvustuselt

Neljapäeval, 12. aprillil algusega kell 13.00 korraldab Keskkonnaagentuur infopäeva, et tuua avalikkuseni värskeimad statistilised andmed metsa varude ja raiete kohta. Ärileht teeb sellest otseülekande.

Avalikkuseni on jõudnud erinevate inimeste ja organisatsioonide seisukohad, kui palju Eestis on viimasel ajal metsa raiutud. Mõne arvates on seda tehtud liiga usinalt, teiste arvates parasjagu. Kus peitub tõde, kas usaldada isiklikku muljet või numbreid?

Keskkonnaagentuuri metsaosakonna spetsialistid selgitavad, millise metoodika järgi teostatakse statistilist metsainventuuri (Enn Pärt), millest kõnelevad värsked SMI tulemused (Allan Sims) ja milline on 2017. aasta metsa raiemahtudele tehtud eksperthinnang (Madis Raudsaar).