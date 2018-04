Ärileht teeb ülekande tööandjate konverentsist "Kuidas me kestame?"

Homme, 4. aprillil toimub Swissotelis Tööandjate Keskliidu konverents Tuulelohe Lend 2018, mis keskendub tänase Eesti kõige suuremale väljakutsele - vähenevale rahvastikule ja sellest tulenevatele probleemidele. Ärileht teeb konverentsipäevast veebiülekande alates 9.30-st kuni 15.45-ni.

Tööandjate Keskliidu konverents Tuulelohe Lend 2018 keskendub tänase Eesti kõige suuremale väljakutsele - vähenevale rahvastikule ja sellest tulenevatele probleemidele.

Rahvastik vananeb, töökäsi napib, poliitikud tuhnivad juba järgmiste põlvkondade rahakottides ning jagavad lubadusi nagu nokastanud külamehed kõrtsi uksel stiilis "minu arvelt, kõigile ja kirssidega". Nii jätkates kaotame siiani puhunud soodsa pärituule. Konverentsi eesmärk on defineerida kes on "meie", mida tähendab "kestma" ning otsida lahendusi probleemidele. Kas mõistame neid asju üheselt või näeme erinevaid võimalusi? Kas ja kuidas me kestame ja millist riiki siis peame, kui meid on 800 tuhat? Kas see on kriis või pole seda? Kui see on kriis, siis kuidas sellele vastu astume? Kuigi tegemist on tööandjate konverentsiga, tahame näha ka laiemat pilti.

PROGRAMM:

09:30 - 11:00 I sessioon

Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esimehe Tiit Kuuli tervitus

Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas

Rein Taagepera, politoloog "Pilv Eesti kohal"

Tiit Tammaru, Eesti inimarengu aruande «Eesti rändeajastul» peatoimetaja

Priit Alamäe, Nortal AS asutaja ja juht

11:30 - 13:00 II sessioon

Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia president

Ave Lauren, Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti koordinaator

Raul Eamets, majandusteadlane

Kristjan Lepik, Teleporti äriedendaja

14:00 - 15:45 III Sessioon

Martin Noorkõiv, Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensise tegevjuht

Katja Danilova, kodanikuühiskonna aktivist (Arvamusfestival, Eesti Väitlusselts, Vabaühenduste Liit EMSL ja Eriline Maailm).

Vestlusring: "Kestmise valikud", modereerib Ülle Madise

Viktoria Ladõnskaja, Isamaa- ja Res Publica Liit

Helmen Kütt, Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Yoko Alender, Reformierakond

Siret Kotka, Eesti Keskerakond