Paraku on see kala väljasuremisohus. Foto: Chris Park, Scanpix Sweden

Juba kuuendat aastat järjest lahkus ärimees Kiyoshi Kimura Tokyo uue aasta kalaoksjonilt suurima kalaga. Ta maksis selle eest 74,2 miljonit jeeni ehk umbes 632 000 USA dollarit.

Seekord oli tema ihaldusobjektiks Vaikse ookeani harilik tuunikala, mis kaalus enam kui 211 kilogrammi. Sel aastal oli see tõesti suurim kala, kuid ajaloos on tol samal üritusel ära ostetud pirakamaidki mereelukaid. Ja ikka on ostjaks olnud Kimura korporatsiooni vedav Kijoshi. Tundub, et mehele on väga oluline enda kätte saada suure kalaturu kõige suurem isend. 2013. aastal purustas ta rekordi, kui maksis ühe kala eest 1,75 miljonit dollarit.

Kuid Kimura tegu varjab karm teadmine, et seda kalaliiki ei ole maailma enam kuigi palju järele jäänud. Kalu püütakse lihtsalt liiga varajases staadiumis, sest kalatööstus nõuab seda. Selle kala kadumine ei oleks katastroof mitte ainult keskkonnale vaid ka kalatööstusele.

Tõenäoliselt ei rõõmusta ka härra Kimura, sest kala üha haruldasemaks muutumine lööb aina üles ka selle hinna.