Ärimees pani tee kinni. Vald pahandab. Mis saab edasi?

Noarootsi Ramsi poolsaare tippu enam autoga ei pääse, sest Ramsholmi kinnistu omanik Priit Kotkas on talle kuuluva tee väravaga sulgenud, kirjutab Lääne Elu.

„Seis on selline, et sügisest on kinnistul uus omanik, kes pani kinni temale kuuluva tee,” ütles Noarootsi vallavanem Triin Lepp ja lisas, et Ramsi tipus on vallale kuuluv avalik puhkekoht, kuhu pole kellelgi võimalik autoga sõita.

„Tahaks kuradeid hästi palju öelda,” ütles Noarootsi volikogu esimees Margus Laidmets. „See on Noarootsi inimestele väga tähtis koht. Kahjuks hakkab minema mereäärega nii, et iga uus omanik paneb mere kinni.”

