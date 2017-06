Ärimehed ehitasid nädalaid Kalamajas loata büroohoonet

Kalamajas asuv Valgevase 13 büroohoone ümber toimus nädalaid äge ehitus ilma ehitusloata, kuid nüüd seisavad ärimehed silmitsi trahvidega.

Valgevase 13 hoone kuulub OÜ-le Merkest, mille põhitegevuseks on talle kuuluvate hoonete, aadressidel Vabriku 6 ja Valgevase 13, remont ja remonditud ruumide äripinnana rentimine.

Firma käive aastal 2015 oli 139 747 eurot. Lõpetati kahe hoone põhjalik remont ja alustati kolmanda, Valgevase 13 hoone põhjaliku renoveerimisega.

2015/2016 Majandusaastal OÜ Merkest töötajaid ei olnud. Juhatuse liikmeid Mihkel Kõrgmaad ja Mait Kõrgmaad ei õnnestunud Ärilehel tabada.

Valgevase 13 ehitusloata ehitus Foto: Ärileht

Nüüd aga selgub, et Valgevase hoone ehitus on toimunud lubadeta. Tallinna munitsipaalpolitsei amet juhataja asetäitja Janek Lassi sõnul alustati 15. juulil väärteomenetlust ehitise omaniku suhtes kuna ehitist on laiendatud üle 33 protsendi. Juriidilisele isikule määratakse sellise rikkumise eest kuni 32 000 euro suurune trahv.

Samuti on olukorda märganud Tallinna linnaplaneerimise amet. "Tallinna linnaplaneerimise amet on alustanud järelevalve menetlust. Paikvaatusel tuvastati, et teostatakse ehitustöid, kuid ehitusluba väljastatud ei ole," ütles Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Anu Hallik-Jürgenstein.

Ärimeestel oli ilmselt projektiga kiire, sest ehitusloa taotlus esitati ametile menetlemiseks alles 6. juunil ning menetlus on hetkel pooleli. Ehitusseadustiku kohaselt on ka selle eest oodata kuni 32 000 eurost rahatrahvi. "See summa on ülempiir. Esimesel korral suurimat määra tavaliselt ei rakendata. Trahvi teeb munitsipaalpolitsei amet. Meie saame määrata sunniraha näiteks siis kui ehitus on seisma pandud, aga ehitatakse edasi," selgitas Hallik-Jürgenstein.