Ärinaine tööandjatele: ärge kartke noori tööle võtta!

Noortesse tuleks suhtuda nagu klaaskuuli, mille pealt töösuhete tulevikku ennustada, kirjutab Instari asutaja ja tegevjuht Kersti Vannas Äripäevas.

Tööturul otsitakse peamiselt kümneaastase töökogemusega spetsialiste, pakutakse aga eelkõige kogemuseta noori ja vanemaealisi töötajad. Need kõige magusamas eas kogemustega töötajad on enamasti kuskil juba tööl, pealegi on kogemuste värbamine kallis. Noorte värbamine on odavam. Miks seda siis ei tehta?

Arvatakse, et tüüpiline noor ei alusta tööpäeva enne kella kümmet, tegeleb n-ö vabatahtlike teemadega, lahendab tööajast oma suhteprobleeme, planeerib järgmist reisi ja nuiab pidevalt lisapuhkusepäevi.

Sellest, millised on tööandjate hirmud ja miks ei tasu noorte palkamist karta, loe pikemalt Äripäevast.