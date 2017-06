Äripäev: Kohtulahingutega hõivatud suurärimees ähvardas kohtueksperti

Kahte vormelivaidlusesse segatud suurärimees Toomas Annus ähvardas kohtueksperti, kes saatis seepeale abipalve kohtunikule. Annuse kaitsja sõnul ähvardamist ei olnud, kirjutab Äripäev.

Ärileht on kirjutanud korduvalt Annuse ja investori Marek Kiisa vahelisest kummalisest kohtusaagast, kus Annus nõuab tagasi rallitiimile kulutatud summasid. Sel nädalal saigi Annus esimese astme kohtus võidu. Kiisa lubab vaidlusega minna kasvõi riigikohtuni.

Teine vaidlus käib Annusel Kiisa firma Scuderia Nordicaga, see on veel pooleli. Mõni päev enne seda, kui kohus otsustas, et esimese vaidluse võit kuulub Annusele, saabus teist kohtuasja vedavale kohtunikule kiri mures eksperdilt, kes peaks tegema vormeliautode ekspertiisi ja teatas, et temani on jõudnud ähvardus Annuselt, kirjutab Äripäev.

Ekspert kirjeldas kohtunikule, et Annus ähvardas teda ja lubas tema vastu pika väsitava kohtutee ette võtta. Eksperdi muret süvendas asjaolu, et Annus on jõukas ja mõjukas. Kohtult palus ekspert abi selles, kuidas ta peaks edasi käituma.

Kohtu sõnul võib tegu olla arusaamatusega. „Hetkeseisuga ei saa rääkida eksperdi mõjutamisest, kuid teada on antud võimalikust arusaamatusest poolte ja eksperdi vahelises suhtluses," rääkis kohtu pressiesindaja.

