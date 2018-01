Äripäeva veebileht kaevandas külastajate arvutitega krüptoraha

arvutikasutaja Foto: Scanpix/ Reuters

Tähelepanelikud IT-gurud on avastanud, et Äripäeva veebilehe sisse on peidetud tööriist, mis kasutab lehte külastavate inimeste arvutit krüptorahade kaevandamiseks. Avastus tehti eile, 11. jaanuari viimastel tundidel, kirjutab Geenius.ee.