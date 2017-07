Äris koos: Võigemastide firma käive ja kasum kasvasid taas. Palga asemel makstakse endiselt dividendi

2016. aasta lõpus selguse, et armastatud näitlejad Evelin ja Priit Võigemast on oma aastaid kestnud abielu lahutamas. Muuhulgas on neil ka ühine ettevõte, mille juhatuses mõlemad siiani on. Hecuba OÜ on viimased kolm aastat nii käibe kui kasumi osas aina kasvanud.

Kui 2014. aastal oli firma käive üle 66 600 euro ja 2015. aastal 71 600, siis eelmisel aastal oli see 77 428 eurot. Puhaskasumi kasv on viimastel aastatel olnud veel vahvam. 2014. aastal oli see üle 14 000 euro, järgmisel aastal ligi 29 000 ning eelmisel aastal juba 33 500 eurot. Tööjõukuludega nad ei priiska, makstakse vaid sotsiaalmaksu. 2015. aastal 117 eurot, 2016. aastal 1287 eurot. Samas kirjutasid Võigemastid endale välja 30 000 eurot dividende. Alles jäi jaotamata kasumit veel 10 899 eurot. Ettevõttel on käibevara 35 600 ja põhivara 31 082 eurot. Peamiste koostööpartnerite hulka kuulusid Orbital Vox Stuudiod OÜ, Ajar Stuudiod OÜ, Cuba Films OÜ,Kimu OÜ, Catapult Films OÜ, Kuukulgur Film OÜ, Kinosaurus Film OÜ, SA Eesti Draamateater, Rahvusooper Estonia ning Tallinna Linnateater.