Äriseadustiku muutmise eelnõu ümber läks vassimiseks

Kui Oviir on meediale varem väitnud, et eelnõu teksti „kirjutas kokku” tema ise, siis kolmapäeval ütles väikeaktsionäride liidu (EVAL) esindaja Margus Moor BNS-ile otse välja, et eelnõu esimene versioon tuli siiski neilt. Enne lõppversiooniks vormumist olevat seda küll „modifitseeritud”. EVAL käis oma versiooni tutvustamas nimelt riigikogu õiguskomisjonis, kuhu kuulub ka Oviir.