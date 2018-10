Äritex kutsub ettevõtteid oma ärilistele väljakutsetele lahendusi leidma

Mis takistab sinu äri kasvamast? Robotex Internationali partner Elisa kutsub väikeseid ja keskmisi ettevõtteid üles esitama väljakutseid, mis hetkel nende arengut piiravad. Sinult väljakutse ja Elisalt koos sinuga väljatöötatud lahendus.

Elisa väljatöötatud programm Äritex ootab kandideerima ettevõtteid, kes seisavad silmitsi äril kasvada ja areneda takistava väljakutsega. Tulemusena töötatakse välja ettevõtte ärilisele probleemile lahendusi pakkuv prototüüp.

Äritexi eestvedaja, Elisa äriarenduse osakonna juhi Merli Üle sõnul puutub pea iga organisatsioon kokku eluliste äriprobleemidega, mille tõttu on parasjagu nende areng piiratud või raskendatud. “Meie eesmärk on neile kitsaskohtadele üheskoos väljapääs leida. Äritexi raames toimuvates töötubades töötame sisuliselt ühe päevaga välja esialgsed lahendused, mis takistused seljatada võiksid.” Üle lisas, et osalema on oodatud eri valdkondade ettevõtted: “Ärilisi probleeme ehk väljakutseid võib olla nii ilusalongil kui ka autotarvete e-poel.”

Murekohti leidub klienditeeninduses, turunduses või logistikas. Olgu selleks ajale jalgu jäänud broneerimissüsteem või hoopiski selle puudumine, lünklik laohaldussüsteem või muu, mis võib ettevõtte kasvu pidurdada,” kirjeldas Üle. Tihti jääbki asi selle taha, et ei teata, kuidas selliseid probleeme lahendada. “Alustada tulekski sellest, et läbi mõelda ja sõnastada, mis arengut pärsib või aeglustab. Eelkõige tasub leida kitsaskohtad, mis võivad olla küll lühiajalised, kuid sagedased ning mõjutavad suurt hulka ettevõtte kliente ja/või töötajaid,” lisas Äritexi eestvedaja.

“Digitaliseerumise ja tehnoloogia roll tänapäeva äris kasvab meeletu kiirusega. Avalike teenuste kõrval, kus kirjutame jõudsalt e-edulugu, on erasektor aga maha jäänud,” kirjeldas turu olukorda laiemalt Elisa Eesti ärikliendiüksuse juht Margus Vaino. “Eesti on ELi 28 liikmesriigi seas 9. kohal ja võrreldes teiste maadega on arengutempo tunduvalt aeglasem. Samas saab iga sektori äri tehnoloogia abil kasvatada, kuid kasu asemel nähakse enamasti suuri kulunumbreid.“ Vaino sõnul on Elisa praeguseks koostööd teinud erineva sektori ettevõtetega, arendanud mitmeid tehnoloogiaid ja loonud mitmekülgseid lahendusi. “Meil on kogemus ja teadmised, mis annavad võimaluse ka teiste ettevõtete äritegevust efektiivsemaks muuta. Seda soovimegi Äritexi käigus teha,” lisas ta.

Äritexile oodatakse osalema eeskätt väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. Ärilisi ja reaalelulisi väljakutseid saab esitada kuni 14. oktoobrini veebilehel elisa.ee/aritex. Ankeedis tuleb kirjeldada praeguseid takistusi ning seda, millist kasu võiks väljakutse lahendamine tuua või millise kahju ära hoida. Edasipääsenud kandidaadid kuulutatakse välja 1. novembril ning koostöös Elisa ekspertidega hakatakse esialgseid lahendusi ehk prototüüpe välja töötama novembri lõpus Äritexi praktilistes töötubades, mis toimuvad Robotex Internationali konverentsil "Generatsioon R". Konverents leiab aset 30. novembrist 1. detsembrini Tallinnas Kultuurikatlas ja seal osaleb üle 1000 tehnoloogiavaldkonna tippjuhi ja poliitikakujundaja. Valdkonna mõjukamad tegijad kõnelevad, kuidas tulevikutehnoloogia hakkab kujundama meie igapäevaelu, ettevõtlust ja äri kasvatamist.

