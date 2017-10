Ärma talu argipäev: Toomas Hendrik Ilves maksab iseendale üüri, OÜ Ermamaa langes mullu sügavasse kahjumisse

Toomas Hendrik Ilvese osaühing Ermamaa lõpetas mulluse aasta pea 13 000 euro suuruses kahjumis. Ainuke sissetulekuallikas on üür, mida Ilves maksab omaenda osaühingule.

2016. aasta majandusaasta aruandest selgub, et kui tunamullu oli firma müügitulu koguni 80 726 eurot (suuresti metsa müügist), siis 2016. aastal oli see number 11 500 eurot, mis tuleneb üüriteenuse osutamisest. Põhimõtteliselt on see üür, mida president Ilves iseenda taskust iseenda firmale iseenda talus elamise eest maksab. Varasemalt maksis ta seda ekskaasale Evelin Ilvesele – nimelt oli osaühing aastaid just Evelini nimel, pärast lahutust aga võttis Toomas Hendrik Ilves ka osaühingu enda nimele (eri allikate andmetel ostis Evelinilt välja – toim).

Majandusaasta aruandes on märgitud, et üüriteenuse osutamisega jätkatakse ka tänavu. Reaalselt elab Ilves aga koos abikaasa ja lastega USAs. Jaanuaris alustas ta tööd Stanfordi ülikoolis Freeman Spogli nimelises rahvusvaheliste uuringute instituudis rahvusvahelise julgeoleku ja koostöö keskuses.

Ärituluks on aruande kohaselt 1817 eurot. Kokkuvõttes aga ületavad kulud tulud suurelt. Kaubad, toore, materjal ja teenused läksid maksma 1425 eurot, mitmesugused tegevuskulud 18 089 eurot, põhivarade kulum ja väärtuse langus 6330 eurot. Aasta lõpetati tugevas kahjumis: 12 527 eurot, ühes intressikuluga on kahjum 12 999 eurot. 2015. aastal oli kahjum 144 eurot.

Loe veel

Firma kokkuvõttes siiski miinuses veel pole, kuna varasemast perioodist on jaotamata kasumit 16 638 eurot. Lahutades mulluse kahjumi jääb alles 3639 eurot.

Võlg las jäägu võõra kanda: EAS avas oma rahakoti

Suurt kasumit osaühing tõenäoliselt kunagi nägema ei hakkagi. Tõsi, aastate eest oli stsenaarium teine. Osaühing sai EASi vahendusel Euroopa Liidu tõukefondist ligi kolm miljonit krooni toetust (üle 190 000 euro). Pärast ametiaja lõppu teatas Ilves, et turismitalu Ärmal ei avata ning tagastas EASi nõudel 10 protsenti summast ehk 19 039 eurot. Ülejäänu jäi EASi kanda. Loomulikult pälvis otsus palju avalikku kriitikat ning EASi juht Hanno Tomberg astus isegi ametist tagasi.

Ilves põhjendas meedias ise: "Mind valiti presidendiks, julgestuspolitsei hinnangul ei saanuks minu kodus turismitalu pidada, projekt ajatati, siis lahutasime. Ärma talu ja Ermamaa jäid mulle, presidendiaeg lõppes, mina ei osanud end näha eelmise abikaasa äriplaani elluviijana, EAS küsis osa toetust tagasi, maksin selle ära. See on tegelikult väga lihtne ja selge lugu."