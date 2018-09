Armastatud kohvik jäi raskustesse ja triivib pankroti raugemise suunas

Lotte Kohvik OÜ-l on hetkel üleval veidi alla 5 000-eurone maksuvõlg, millest poole moodustab tasumata sotsiaalmaks. Kohvikul on jäänud esitamata ka kaks tulumaksu- ja kolm käibedeklaratsiooni. 2017. aasta majandusaasta aruanne pole firmalt veel ka laekunud kuid 2016. aasta omast vaatab vastu ligi 119 000-eurone kahjum.

Kuigi firmal hetkel Inforegistris avalikustatud eravõlga üleval ei ole, ei tähenda see, et mõnel võlausaldajal ei pruugiks olla firma vastu nõudeid. Loodame, et neid ei ole ning, et Lotte Kohvik OÜ on oma arved kenasti tasunud. Kõigil asjast huvitatud osapooltel tasub aga teada, et pankrotimenetluse jätkumiseks tuleb tasuda 2000-eurone deposiit - vastasel korral lõppeb menetlus raugemisega. Deposiidi tasumiseks on antud aega 17. septembrini.

Delfi Kasulik kirjutas Lotte Kohviku ootamatust sulgemisest käesoleva aasta juulis. Siis ütles ettevõtte juht Ivo Teedla nii:

„Meile kõigile oli see kindlasti kurvaks sündmuseks, sest emotsionaalselt oli seda otsust raske teha."

Vaatamata sellele, et mõned lootusrikkad kliendid avaldasid Facebookis lootust, et kohvikut uuendatakse ja avatakse taas, kinnitas Teedla, et kohvikut ei ole plaanis uuesti avada. „Sulgemise ootamatuse põhjustasid ka äärmiselt kehvad mai kuu majandustulemused," lisas Teedla.

