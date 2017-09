Armastatud näitlejate firma langes kahjumisse. Dividende seekord võtta ei õnnestunud

Lugupeetud lavastaja ja näitleja Elmo Nüganen on viimasel ajal olnud löögi all mitme teatriinimese poolt, kes ütlevad, et ehk on tema aeg Linnateatri peanäitejuhi ametikohal ümber saanud. Vaja oleks uut moodi mõtlemist. Paraku ei ole seis hea ka Nüganeni firmaga, mis langes kahjumisse.

Elmo Nüganenil ja abikaasa Anne Reemannil on lavastaja- ja näitleja teenuse pakkumisega tegelev firma Veebruar OÜ. Selle tegevdirektor on Reemann. Kui 2013. aastal oli firma müügitulu 33 000 eurot, aasta hiljem 37 550 eurot ning 2016. aastal lausa 53 300 eurot, siis eelmisel aastal langes tulu 15 400 euro peale. Kasum oli 2013. aastal 10 100 eurot, siis tõusis see 27 200 euro peale ja 2016. aastal juba 35 000 eurole. Paraku tuli eelmine majandusaasta lõpetada 3800-eurose kahjumiga. Kui 2014. majandusaastal maksis paar endale dividende 29 500 eurot ja 2015. aastal 30 000 eurot, siis eelmisel majandusaastal ei saanud nad välja maksta midagi. Jaotamata kasumi reale jäi 1229 eurot.