Armin Karu poeg hakkab Eestis investeerimisteemante müüma

Väärismetallide investeerimise ja müügiga tegelev ettevõte SMI alustas esmakordselt Eestis investeerimisteemantide jaemüüki. Ettevõtte üks asutajatest on Armin Karu poeg Erik Karu.

“Oleme teinud teemantidesse investeerimise võimalikult lihtsaks ja kättesaadavaks igale inimesele, hinnad algavad paarisajast eurost ning kuller toob saadetise kohale paari päevaga,” sõnas SMI juhatuse liige Erik Karu.

“Kõige kindlam on säästa ja investeerida füüsilisse kulda, hõbedasse ja teemantidesse, seda eriti rahututel aegadel, mil nende maavarade hind on alati kasvu näidanud. Lisaks majanduslikule tulule on sel investeeringul ka emotsionaalne väärtus ning ostetud teemanti saab ehteks töödelduna ka sõna otseses mõttes igapäevaselt kasutada,” lausus Karu.

“Teemanti minimaalne vorm sisaldab maksimaalset väärtust – teemant säilitab ajas väärtuse, teda on lihtne hoiustada, teemante tunnustakse kõikjal riikides ning nende omamist ei pea registreerima,” märkis Karu.

“Oleme ettevõttena kolme aastaga laienenud Eestist Lätti ja Soome ning nüüd oli õige aeg teha oluline samm toodetes ning tuua kulla ja hõbeda kõrvale teemandid. Me oleme valmis pakkuma ka väga eksklusiivseid teemante, kuid eelkõige on see suunatud ikka tavakodanikele,” tähendas Karu.

SMI müüb Belgia päritolu HRD Antwerp tooteid. Peamised teemante tootvad maad on Botswana, Austraalia, Zaire, Venemaa ja Lõuna-Aafrika.

2014. aastal alustanud SMI pakub väärismetallidesse säästmis- ja investeerimisalast nõustamist ning müüb ja ostab tagasi kuldplaate, hõbemünte ja teemante. Ettevõtte asutajateks on Erik Karu ja Bert-Ken Raudberg.