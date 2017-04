Armin Karu suurfirmale võib Slovakkiast tulla väga negatiivne uudis

Bratislava volikogu on käesoleval aastal võtnud vastu kaks teineteisele täiesti vastu käivat otsust seoses hasartmängutegevuse lõpetamist taotleva petitsiooniga. 16. veebruari 2017 volikogu istungil otsustati hääletuse tulemusena petitsiooni mitte rahuldada, aga 30. märtsi 2017 istungil otsustati hääletuse tulemusena petitsioon rahuldada ja keelata hasartmängutegevus Bratislavas alates 1. maist 2017 viisil, mis tagab kehtivate litsentside omanikele tegevuse jätkamise kuni kehtivate litsentside lõpptähtajani, annab teada Olympic Entertainment Group (OEG).

Slovakkia Hasartmängude Korraldajate Liit on seisukohal, et volikogu poolt langetatud teine ehk hasartmängutegevust keelustav otsus on õigustühine juba ainuüksi seetõttu, et seadusest tulenevalt ei saa ühe ja sama petitsiooni osas teha mitut otsust ja nii tuleb lugeda kehtivaks esimene ehk petitsiooni mitte rahuldav otsus. Slovakkia Hasartmängude Korraldajate Liit plaanib 30. märtsi 2017 otsuse vaidlustada kohtus.

Kõige negatiivsema stsenaariumi korral tuleb OEG tütarettevõtjatel sulgeda litsentside lõppemisel ehk 2019 aasta algusest 4 Bratislavas asuvat kasiinot. OEG Bratislavas tegutsevate kasiinode hasartmängutulud olid 2016. aastal kokku 8,2 mEUR ning mitte realiseeritavate põhivarade maht seisuga 31.12.2016 kokku 1,1 mEUR.

OEG opereerib Slovakkias kokku 8 kasiino tegevust, millest pealinnas Bratislavas asub 4 kasiinot. OEG Slovakkia tütarettevõtjate müügitulud 2016. aastal olid 16,5 mEUR ja ärikahjum 0,04 mEUR. Ettevõtte annab Slovakkias tööd 324 inimesele.