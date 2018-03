Armin Karu tee kasiinokuningaks algas räpaste bussijaamade nägemisest

„Ühel päeval jõuab kätte hetk, kui sa tunned, et on õige aeg muutuseks. See hetk on käes,” ütles suuraktsionär Armin Karu eile Olympic EG (OEG) müüki kommenteerides Ärilehele. „See oli mulle tõesti raske otsus, aga ma usun, et see otsus on Olympicu jaoks õige,” lisas ta. „See tähendab olympiclastele, nii tänastele kui ka homsetele, rohkem tööd ja rohkem huvitavaid väljakutseid. Ma olen kindel, et meil kõigil on Olympicu üle põhjust ka tulevikus uhkust tunda.”

„Võimalike uute omanike selged sihid, kapitaliseeritus ja energia loovad kõik eeldused, et Olympic Casino saaks ettevõttena areneda senisest veelgi julgemalt ja kiiremini. Just selleks ongi vaja muutust,” nimetas Karu.

Mida hakkab kasiinokuningana tuntuks saanud Karu nüüd tegema? „Ärme tormame sündmustest ette, tulevikuplaanidest on täna veel vara rääkida. Kindlasti ei jää ma niisama käed rüpes istuma, see ei oleks päris minu moodi,” kommenteeris Karu.