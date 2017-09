Arsenali keskuse juht maratonist: ligipääs meie juurde oli piiratud, aga suurt numbrit me sellest ei tee

Tallinnas toimus nädalavahetusel SEB maraton ja sügisjooks, mis tekitas erilist tuska Põhja-Tallinna inimestele. Põhja-Tallinnas asuvat Arsenali keskust mõjutas toimuv samuti. Autoga ligipääs oli mitu päeva raskendatud. Arsenal Center OÜ juhataja Aadu Oja ei näe selles aga suurt traagikat.

„Meil tegelikult on hea meel, et tuhanded inimesed jooksid läbi Kalamaja ja Põhja-Tallinna, mis on viimaste aastatega arenenud väga lahedaks ja ilusaks piirkonnaks. Arsenal, nagu ka paljud muud sealsed korda tehtud hooned ja projektid, väärivad vaatamist ja külastamist ka nende inimeste poolt, kes igapäevaselt Põhja-Tallinnas ei ela."

Oja sõnul valmistas üritus kindlasti ebamugavusi Kalamaja elanikele ning ka Arsenali oli ligipääs paari päeva jooksul piiratud.

„Hea eesmärgi ning inimeste tervise nimel ei teeks meie sellest siiski suuremat numbrit, eriti kui teavitustööd tulevikus natuke paremini teha," oli mees positiivne.