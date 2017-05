Arsenali keskuse rentnik: siin ei käi mitte keegi

Äsja avatud keskuse kauplused söövad end kahjumisse, sest kliendid külastavad ainult toidupoodi.

Möödunud aasta sügisel avatud Arsenali keskusega on kaasas käinud halvad uudised. Neist viimases teatas Põhja-Tallinna linnaosavalitsus, et ei kavatse kolida keskusesse, nagu oli algul lubanud, sest riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon jõudis järeldusele, et Arsenali kinnistute müük oli kahtlane ja kahjustas riigi mainet. Nüüd, kus keskus on pikka leiba tõotanud rentnikust ilma jäänud, tuleb rahulduda olemasolevatega. Kuid nemadki on hädas.