Arsenali omanik: kinnistu müük ei saanud kellelegi üllatusena tulla

Riigi Kinnisvara AS-is läbi viidud erikontrolliga selgus, et Arsenali kinnistule ainsana pakkumise teinud ja selle omanikuks saanud Aadu Oja ettevõte sai mitu kuud varem teada, millal RKAS objekti müüki paneb.



Oja sõnul ei saanud aga asjaolu, et Erika 4 kinnistu müüki pannakse, kellelegi üllatusena tulla. Küll aga eitab ta võimalust, nagu oleks talle infot teistest varem antud.

Riigi Kinnisvara tellimusel ja Arsenali keskuse ja muude kinnistute müügiga seoses viis Deloitte läbi erikontrolli, kus dokumentide analüüsi ning intervjuude käigus selgus, et et Arsenali kinnistu ostja sai juba detsembris 2011 teada asjaolust, et Erika 4 kinnistu pannakse müüki aastal 2012.

Erikontroll järeldab, et seetõttu oli tollase ettevõtte TK15 (hiljem Arsenal Center OÜ) esindaja Aadu Oja müüki puudutavatest asjaoludest rohkem informeeritud kui osapooled, kellele edastati objekti müügiinfo pärast enampakkumise väljakuulutamist 15. mail 2012 ehk ligi pool aastat hiljem.

"Samuti oli ostja esindaja erinevate juriidiliste isikute kaudu tundnud objekti suhtes huvi juba varem," viitab erikontroll asjaolule, et Aadu Oja püüdis kinnistut osta juba 2007. aastal kui see kuulus veel riiklikule kaitsetööstusettevõttele E-Arsenal.

Aadu Oja vastas Ärilehele, et nendel aastatel (2011.-2012.-toim.) vaatasid nad koos partneritega aktiivselt ringi uute projektide järele.

"Erika 4 oli RKAS kinnistute müügiportfellis tükk aega, niiet selle müükipanek ei saanud kellelegi üllatusena tulla. Müügi täpse aja ja muude tingimuste kohta ei omanud ma mingit infot ja seetõttu oli ka raske lühikese ajaga enampakkumiseks raha kokku saada ning pakkumist teha," eitab Oja olukorda, nagu ta oleks informatsiooni juba varem saanud.

"Arvestades seda, et kinnistul oli reostus, mille likvideerimise kohta ei olnud tehtud adekvaatseid ekspertiise, vanade hoonete seisukord oli halb jne, siis kõiki asjaolusid ja turuolukorda arvesse võttes ei saa ka öelda, et kinnistu hind oleks odav olnud," kommenteeris Oja 1,5 miljoni eurost kinnistu alghinda, millega tema ettevõte objekti ka soetas.

RKASi erikontroll heitis riigifirmale ette, et sellise hinnaga eksperthinnang oli enampakkumise korraldamise ajaks 14 kuud vana. Samuti võiks vaid kolmenädalane enampakkumise periood piirata potentsiaalset konkurentsi.