Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Artur Talvik ütles, et EAS-i otsus tasuda Ärma talu tagasinõue maksumaksja rahast teeb väga suurt mainekahju avalikule võimule.

"See on totaalne ebaõiglus," kommenteeris vabaerakondlane Artur Talvik Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) otsust. "Sellega tehakse väga suur mainekahju kogu avalikule võimule. Inimestel tekib arusaamine, et ühiskonnas on olemas selline poliitiline klass, kellele kehtivad teised reeglid, kui muudele kodanikele. See tekitab lisafrustratsiooni ühiskonnas ja on väga halb kogu riigi üldise vaimse kliima suhtes."

EAS-i juhatus otsustas lugeda abikõlbmatuks 90 protsenti president Toomas Hendrik Ilvesele kuuluvale osaühingule Ermamaa eraldatud toetusest ning tagastada toetus selles ulatuses Euroopa Komisjonile. 152 000 euro suurune lisatagasimakse tehakse EASi vaiete fondist.

Rahandusministeerium kommenteeris, et otsus nõuda toetus tagasi osaühingult Ermamaa on EAS-i pädevuses ja rahandusministeerium ei sekku rakendusüksuste pädevusse kuuluvate otsuste tegemisse.

"See on järjekordne ringkaitse süsteem, kus justkui keegi mitte midagi teha ei saa. Justkui oleks võimude lahusus ja justkui ei tohiks ministeerium sekkuda EAS-i asjadesse, mis on ühest küljest väga õige. Teisest küljest jätab EAS organisatsioonina sellise poliitiliselt šantažeeritud organisatsiooni mulje, kus on tavakodanikud, keda karistatakse palju kergemate eksimuste puhul täie rangusega ja siis on eristaatuses inimesed, kellele tehakse väga ebaõiglaseid erisusi," ütles Talvik.

"Me oleme korruptsioonivastases erikomisjonis aru saanud, et ainus, mis aitab, on avalik hukkamõist. Samas tundub, et ka see avalik hukkamõist tänases Eestis ei ole piisav vahend, et poliitiline kultuur siin muutuks. Ausalt öeldes tunnen ka mina ennast üsna jõuetuna," sõnas Talvik. "Igal juhul kogu see lugu halvab õiglustunnet ühiskonnas."