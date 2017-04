Artur Talvik: ma olen Arvo Sarapuu uskumisega väga ettevaatlik

Täna asutusid riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni ette Tallinna linnajuhid Arvo Sarapuu ja Taavi Aas, et rääkida Tallinna linna prügimajandusest.

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe ja vabaerakondlse Artur Talviku sõnul läks vestlus komisjonis kontrollitud prügituru ja vaba prügituru vaidlusele. "Sarapuu tegi väga jõhkraid süüdistusi oma koalitsioonipartnerile, SDE liikmele Rainer Vakrale, süüdistades teda seadusemuudatuses ja öeldes, et Vakra esindab suurte prügivedajate huve," rääkis ta. "Seetõttu me otsustasime, et lähme teemage edasi ja kuulame ära vastaspoole: prügivedajad ja Rainer Vakra, kuid seda alles järgmisel kuul," rääkis Talvik.

Küsimusele, kuidas suhtus Sarapuu korruptsioonisüüdistustele ja väitele, et ta osaleb varjatult Tallinna prügiäris, vastas Talvik, et Sarapuu eitas kõike. "Ütles, et tema on väga puhas, tema pole sellega seotud."

"Ma küsisin temalt, et kas tal oli hea meel, kui kahele prügivedajale tekkis lisaks järsku kõrvale Baltic Waste Management. Ta vastas: "Jah, meil oli väga hea meel selle üle." Siis küsisin temalt, et kas ta ise organiseeris endale selle heameele ja ta vastas: "Ei, ei, see tuli ise ühel hetkel." Ütleme nii, et ma olen tema uskumisega väga ettevaatlik, aga tõestada vastupidist on ka väga keeruline," tõdes Talvik.

"Prügi on ajalooliselt karm teema. Kui prügivedaja ei tule, siis on inimene sundolukorras ja seetõttu saab pakkuja luua oma tingimusi," sõnas ta.

Tema sõnul juhiti komisjonis arutelu teema korruptsioonist mõnel määral kõrvale.

"Taavi Aas vedas kontrollitud turu ja vabaturu vaidlust ja ütles, et riigikogu peaks vastu võtma 66. paragrahvi jäätmeseaduses. Kui ma küsisin, miks tema valitsusparteis seda siis ei tee, vastas ta, et neil on sotsidega vastuolu selles küsimuses,"

"Ühesõnaga meid tõmmati sellesse turuvaidlusesse päris osavalt sisse," naeris Talvik. "Osaliselt ongi see põhimõtteline vaidlus ja tegelikult peaks riigikogu sellega tegelema."

"Lisan ka seda, et sellised teemad võiks üles võtta prokuratuur, et kontrollida ajakirjanduse süüdistusi. Meil korruptsioonikomisjonis ei ole piisavalt ressursse. Pealegi on sügisel tulemas valimised ja me peame olema ettevaatlikud, et komisjon ei satuks mõne erakonna valimistööriistaks," rääkis Talvik.

Eesti Ekspress kirjutas, et Tallinna prügipoliitikat juhtiv abilinnapea Arvo Sarapuu on seotud Tallinna prügiäris edukalt konkursse võitva firmaga Baltic Waste Management (BWM). Nimelt on paljud tema lähisugulased ja praegused või endised Sarapuu firmade juhtorganite liikmed lähedalt seotud BWM-ga.

Äripäev kirjutas septembris, et ettevõtte võidud linna prügihangetel ei ole tulnud mitte odavaima hinna tõttu, vaid teiste odavamate või kohati ka võrdsete hindadega pakkumised on Tallinna keskkonnaamet kas tagasi lükanud või jätnud kvalifitseerimata.