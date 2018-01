Arvamus | Arenguseire Keskuse ekspert: mis elukas on platvormitöötaja?

Tehnoloogia areng on loonud uue töötajate liigi – platvormitöötajad, kuid nende õiguslik staatus on endiselt lahtine, kirjutab Arenguseire Keskuse ekspert Johanna Vallistu.

Uberi, Wolti, Airbnb ja teiste jagamismajanduse platvormide edu on viimasel paaril aastal suunanud üldsuse tähelepanu võimalusele veebiplatvormide vahendusel tööd teha, kuid alles nüüd on jõutud platvormitöö, selle tegijate ning mõju põhjalikuma uurimiseni, kirjutab Äripäev.

Hiljuti seitsmes Euroopa riigis – Suurbritannias, Rootsis, Saksamaal, Austrias, Hollandis, Šveitsis ja Itaalias – tehtud uuring leiab, et 9–22% nende riikide elanikest on saanud tulu platvormitööd tehes. Regulaarselt teeb platvormitööd enam kui pool platvormitöötajatest.

Tõsine probleem on, et enamikule platvormitöötajatele ei kohaldu tavatöötajale mõeldud töö- ja puhkeaja regulatsioonid ega tavapärased töökeskkonda puudutavad nõuded

