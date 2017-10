Arvamus | Danske pank rikub Eesti paipoisi-imago ära

Danske Banki Eesti filiaalis juhtunu määrib terve Eesti nägu, kuni me ei tõesta, et sellised juhtumid ei kordu.

Kahtlase raha liikumist Eesti kaudu ei ole aga võimalik välistada, kuni pole kindlaks tehtud, mis täpselt toimus ja miks toimus. Alles pärast seda saab kinnitada, et sellised skeemid enam ei toimu, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva hinnangul peavad Eesti poliitikud ja uurimisasutused Danske Eesti filiaali juhtumit tõsiselt võtma.

See ei ole ainult ühe panga logisevate kontrollisüsteemide ja järelevalve küsimus, see on ka riigi maine küsimus. Danske Banki Eesti filiaalis toimunu kohta tulevad välja järjest uued asjaolud, mis annavad argumente Eestit rahapesu transiitmaaks pidada.

Allikas: Äripäev