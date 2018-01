Arvamus | Eesti Kaubanduskoja juht Lätis: Eesti ja Läti majanduse piduriks saab kahanev rahvastik

Nii Eestil kui ka Lätil seisavad ees taasiseseisvusaja raskeimad aastad – kuidas tagada rahvastikupoliitika järjepidevus ning üritada viia iive tõusule, kirjutab Eesti Kaubanduskoja juht Lätis Hele Lõhmus.

Ilma nende oluliste komponentideta ei ole võimalik tekitada majanduskasvu ega arendada ettevõtlust, kirjutab Äripäev.

See mõjutab omakorda kõigi riikidevaheliste koostööprojektide saatust – ideid on, aga kellega või kellele neid teostada? Paarile-kolmele huvilisele, kes näiteks maakondlikus tõmbekeskuses rahvamajja on kogunenud?

Usun, et Eesti ja Läti senisele ettevõtlusalasele koostööle võib anda positiivse hinde.

Allikas: Äripäev